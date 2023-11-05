09:10 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Что будет с ценами на нефть, рублем и рынком акций на следующей неделе

Курс российской валюты на новой неделе, помимо зависимости от сырьевых котировок, останется без поддержки экспортеров, которые традиционно после пика налогового периода снижают продажу валютной выручки. Цены на нефть все еще в зависимости от конфликта на Ближнем Востоке: некоторые страны начали разрывать дипломатические отношения с Израилем. Подробнее Финансы Mail.ru спросили у трех аналитиков.

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Источник: AP 2023

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» о курсе рубля на короткой рабочей неделе ноября:

Российская валюта, похоже, нащупала точку равновесия: курс доллара к рублю на Мосбирже уже девять сессий подряд почти не выходит за пределы диапазона 94,5−92,5.

Вероятно, экспортеры продолжают продавать валюту и после завершения налогового периода, однако объем этих продаж, похоже, сокращается и уже уравновешивается спросом со стороны импортеров.


Текущий диапазон выглядит оптимальным как с точки зрения ограничения инфляции, так и с точки зрения наполнения бюджета. Поэтому следующую неделю USDRUB, вероятно, продолжит колебаться внутри коридора 92,5−94,5 с возможными краткосрочными выходами за его пределы (91−95). Курсы EURRUB и CNYRUB могут колебаться в коридорах 100−96 и 12,4−12,9 соответственно.

Доллар от TradingView

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver о ценах на нефть:

На прошлой неделе с 30 октября по 5 ноября цена на нефть нащупала поддержку в районе $84,55. Баррель отскочил вверх, но пока нет полной уверенности, что покупатели смогут продолжить подниматься выше.

Ухудшение экономических данных из Китая и стран Европы может усилить опасения рецессии и негативно повлиять на нефтяные котировки. Однако пока баланс рисков склоняется в пользу роста — возросшие геополитические риски на Ближнем Востоке и снижение индекса доллара после заседания ФРС США.

Если уровень $84,55 устоит до среды, то скорее можно ожидать тестирования нефтью отметки в районе 90,45 долларов за баррель марки Brent. Пробой уровня отправит цену к $82.

Brent от TradingView

Роман Ватутин, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» о рынке ценных бумаг и корпоративных событиях недели:

На неделе с 6 по 12 ноября стоит обратить внимание на ряд запланированных публикаций отчетности по МСФО за 3 квартал. В частности, это Группа Позитив, ТГК 1, Софтлайн, Вконтакте, ФосАгро.

Также, хоть и не анонсированы, но очень ожидаемы рынком отчетности наших нефтяников — Лукойла и Сургутнефтегаза. Обе компании фавориты сектора с потенциально самой высокой дивидендной доходностью. Позитивный сентимент вокруг компаний окажет поддержку акциям.

С точки зрения ценовой динамики индекса Московской биржи, рынок находится в диапазоне между годовым максимум в 3300 пунктов и ближайшей поддержкой в 3115 пунктов. С высокой долей вероятности рынок продолжит движение в этом диапазоне. Обновлению максимумов будет способствовать выход сильных отчетов компаний.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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