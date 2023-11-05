Что будет с ценами на нефть, рублем и рынком акций на следующей неделе

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» о курсе рубля на короткой рабочей неделе ноября:

Российская валюта, похоже, нащупала точку равновесия: курс доллара к рублю на Мосбирже уже девять сессий подряд почти не выходит за пределы диапазона 94,5−92,5.

Вероятно, экспортеры продолжают продавать валюту и после завершения налогового периода, однако объем этих продаж, похоже, сокращается и уже уравновешивается спросом со стороны импортеров.



Текущий диапазон выглядит оптимальным как с точки зрения ограничения инфляции, так и с точки зрения наполнения бюджета. Поэтому следующую неделю USDRUB, вероятно, продолжит колебаться внутри коридора 92,5−94,5 с возможными краткосрочными выходами за его пределы (91−95). Курсы EURRUB и CNYRUB могут колебаться в коридорах 100−96 и 12,4−12,9 соответственно.

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver о ценах на нефть:

На прошлой неделе с 30 октября по 5 ноября цена на нефть нащупала поддержку в районе $84,55. Баррель отскочил вверх, но пока нет полной уверенности, что покупатели смогут продолжить подниматься выше.

Ухудшение экономических данных из Китая и стран Европы может усилить опасения рецессии и негативно повлиять на нефтяные котировки. Однако пока баланс рисков склоняется в пользу роста — возросшие геополитические риски на Ближнем Востоке и снижение индекса доллара после заседания ФРС США.

Если уровень $84,55 устоит до среды, то скорее можно ожидать тестирования нефтью отметки в районе 90,45 долларов за баррель марки Brent. Пробой уровня отправит цену к $82.

Роман Ватутин, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» о рынке ценных бумаг и корпоративных событиях недели:

На неделе с 6 по 12 ноября стоит обратить внимание на ряд запланированных публикаций отчетности по МСФО за 3 квартал. В частности, это Группа Позитив, ТГК 1, Софтлайн, Вконтакте, ФосАгро.

Также, хоть и не анонсированы, но очень ожидаемы рынком отчетности наших нефтяников — Лукойла и Сургутнефтегаза. Обе компании фавориты сектора с потенциально самой высокой дивидендной доходностью. Позитивный сентимент вокруг компаний окажет поддержку акциям.

С точки зрения ценовой динамики индекса Московской биржи, рынок находится в диапазоне между годовым максимум в 3300 пунктов и ближайшей поддержкой в 3115 пунктов. С высокой долей вероятности рынок продолжит движение в этом диапазоне. Обновлению максимумов будет способствовать выход сильных отчетов компаний.

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