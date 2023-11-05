Белоусов назвал допустимым показатель уровня безработицы в 3−4%

«Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, — это 3−4%», — сказал Белоусов.

Вице-премьер выделил три этапа развития экономики России: первый этап — период с 2000 по 2008 г., второй — 2009−2021 гг. и третий, в который страна вступила после ввода санкций, — с 2022 г. по настоящее время.

На первом этапе, по заявлению Белоусова, безработица составила 8%, на втором этапе она находилась на социально допустимом уровне. На третьем этапе стране нужно закрепиться на уровне 3−4%, уточнил вице-премьер.

1 ноября Росстат сообщил о том, что уровень безработицы третий месяц держится на минимальном уровне 3%. В сентябре нетрудоустроенными числятся 2,3 млн человек. Так, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости) составило в первом полугодии 2023 г. около 509 000 человек. Среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). В мае, по данным Росстата, показатель составлял 3,2%.