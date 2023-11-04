Портфель холдинга Баффета просел на $21 млрд из-за падения акций Apple

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета переписала рекорд по квартальной операционной прибыли, однако инвестиционный портфель ощутимо пострадал из-за падения акций Apple, на которые звездный инвестор делает основную ставку. Это следует из формы 10-Q, содержащей данные за третий квартал 2023 года.

По итогам квартала операционная прибыль инвесткомпании составила $10,761 млрд — это рекордное значение за всю историю Berkshire. Предыдущий максимум был достигнут по итогам второго квартала 2023 года и составил $10,04 млрд. Рост показателя год к году составил 40,6%.

Основная часть прироста пришлась на страховой бизнес, включая как прибыль от страхования, так и от инвестиций. Прибыль от страхования составила $2,42 млрд на фоне убытка годом ранее в размере $1,07 млрд, а прибыль от инвестиций в этом сегменте достигла $2,47 млрд, прибавив 75,4% год к году. Агентство Bloomberg объясняет такую динамику тем, что в третьем квартале 2022 года страховой бизнес «страдал от катастроф». Сегмент железных дорог продемонстрировал снижение на 15,3%, до $1,22 млрд в связи с падением объемов перевозок и более высокими эксплуатационными расходами, не связанными с топливом.

Еще один рекорд связан с размером денежной подушки, то есть свободного кеша на счетах конгломерата — $157,2 млрд. Предыдущий рекорд по этому показателю был поставлен в третьем квартале 2021 года, напоминает CNBC. В последние годы конгломерат столкнулся с серьезной проблемой — избытком наличности при отсутствии достойных целей для того, чтобы эти средства потратить, учитывая слишком высокие рыночные оценки возможных компаний для приобретения.

Активность по выкупу собственных акций с рынка замедлилась на фоне того, что сами акции достигли исторического максимума в третьем квартале. Баффет выкупил с рынка всего лишь $1,1 млрд. Для сравнения в первом квартале этот показатель составил $4,4 млрд, а во втором — $1,4 млрд.

Акции Berkshire Hathaway класса A достигли иcторического рекорда 19 сентября — $566,57 тыс. за бумагу. С начала 2023 года бумаги выросли почти на 14%. Как отмечает Bloomberg, инвесторы видят в них защиту от ухудшающихся экономических условий, которая возможна благодаря диверсифицированному набору бизнесов в портфеле.

Квартальный чистый убыток, который сформировался путем сложения операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, вырос год к году с $2,79 млрд до $12,76 млрд. Баффет не раз напоминал акционерам, что «анализ прибылей или убытков, полученных от инвестиционной деятельности в отдельно взятом квартале, обычно не имеет смысла».

Потери от инвестиций по итогам квартала составили $23,53 млрд против $10,45 млрд годом ранее. На 30 сентября 78% инвестиционного портфеля Баффета приходилось на пять компаний:

Apple — $156,8 млрд;

American Express — $22,6 млрд;

Chevron — $18,6 млрд.