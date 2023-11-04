Новые минимумы: как изменятся цены на алкоголь после Нового года

Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь пересматриваются каждый год, наравне с индексацией ЖКХ-тарифов, размера МРОТ и прожиточного минимума, пенсий и пособий. Минимальные цены на водку Минфин устанавливает с 2009 года. Эта мера помогает бороться с нелегальным производством спиртного. Позднее, в 2011 году, в России были введены минимальные цены на коньяк, с 2016-го — на шампанское.

Увеличить минимальную цену на полке магазина до 301 рубля с 1 января 2024 года за полулитровую бутылку водки предложил Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). В категорию алкогольных напитков крепостью выше 28 градусов входят водка, ликер, ром, текила и другие. Часть из этих напитков стоят в несколько раз (а иногда и в десятки раз) выше, чем МРЦ.

В предыдущий раз минимальные розничные цены на крепкий алкоголь поднимали с 1 января 2023 года: МРЦ водки сейчас составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей за 0,5 литра. В 2022 году минимальная розничная цена водки составляла 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей.

На категорию крепких алкогольных напитков приходится порядка 70% расходов россиян, подсчитал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Покупатель дорогих напитков вряд ли заметит повышение цены на 20−30 рублей. «Поэтому ничего страшного в этом повышении минимальной цены нет. Это действительно закономерное изменение, необходимое для того, чтобы производство крепкого алкоголя было рентабельным, то есть выгодным производителю», — отметил Вадим Дробиз.

Независимый экономист Леонид Хазанов также считает, что повышение минимальной розничной цены на алкоголь вряд ли приведет к падению спроса на него. «Большая часть его потребителей все равно продолжит его покупать», — считает эксперт.

По его мнению, в худшем положении окажутся малоимущие граждане, так как пересмотр цен производителями спиртных напитков автоматически сужает возможности по их покупке. Однако их доля в общей массе покупателей относительно невелика.

Поэтому в 2024 году я не прогнозирую существенного падения продаж алкоголя на внутреннем рынке России, скорей всего они останутся на уровне 2023 года. Леонид Хазанов экономист

Как отметил Александр Тимофеев, к.э.н., доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова российский бюджет может получить от импорта алкоголя за счет роста цен на него до 1,2 трлн рублей в год.

Еще один фактор, который может увеличить стоимость алкоголя в России — акциз. Его планируют поднять с 1 мая 2024 года на отдельные виды продукции, в том числе — на вино.

Согласно действующему Налоговому кодексу России, акцизы на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 году на 4% и составить 638 рублей за литр, однако новая версия документа, которую обнародовали летом 2023 года, предлагает проиндексировать акциз на 5%. В итоге в 2024 году акциз вырастет с 613 до 643 рублей за литр. В 2025 году индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 рублей, на 2026 год акциз установлен на уровне 696 рублей. Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 году на 5% и составит 514 рублей за литр вместо 510 рублей, в 2025 году — 535 рублей, а в 2026 году — 556 рублей за литр. Акциз на вино в 2024-м составит 36 рублей за литр (рост на 5% к 2023 году), в 2025 году — 37 рублей, а в 2026 году — 38 рублей за литр.

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