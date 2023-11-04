Новак поручил запретить продавать на АЗС только премиальное топливо

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», — сказал вице-премьер в кулуарах международной выставки-форума «Россия» (цитата по ТАСС).

28 октября господин Новак заявил, что отдельные заправки держат цены значительно выше, потому что продают только брендированное топливо с приставками «экто» или «евро».

Летом в России начался топливный кризис. На протяжении последних месяцев стоимость топлива на бирже непрерывно росла и достигла исторического пика в сентябре: 70 тыс. руб. за тонну АИ-92 и 76 тыс. руб. за тонну АИ-95.

В рамках борьбы с ростом цен на топливо власти 21 сентября запретили экспорт бензина и дизеля. 9 октября господин Новак сообщил о частичном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов. К середине октября цены стабилизировались. Оптовые цены на бензин продолжили падать и в конце октября.

Стоимость оптовых партий бензина АИ-92 в европейской части России 30 октября снизилась на 1,9%, до 49,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных на СПбМТСБ. Бензин АИ-95 подешевел на 1,61%, до 53,6 тыс. руб. за тонну. Таких уровней котировки достигли впервые с конца апреля.