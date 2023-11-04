00:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара. Прогноз на 7−10 ноября

Минувшую неделю рубль завершает уверенным укреплением позиций. По итогам торгов пятницы биржевой курс доллара США на Московской бирже составил 92,42 ₽/$, что на 1,7 ₽ ниже значений закрытия предшествующей недели. Поддержку российской валюте по-прежнему оказывает решение властей обязать некоторые группы экспортеров продавать валюту на открытом рынке. В пользу рубля играет жесткая политика Банка России, повысившая привлекательность рублевых облигаций.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Движение к 90 развития не получило

К середине недели валютная пара консолидировалась на уровне 92,5−93. Движение к 90 развития не получило, однако и отката рубля по завершении налогового периода мы не увидели. Сейчас рыночный баланс достигается благодаря эффекту от обязательной продажи экспортерами большей части валютной выручки, монетарной жесткости регулятора и относительно комфортным ценам на нефть. Доллар в преддверии заседания ФРС, а также в свете напряженной геополитики остается фундаментально крепким, индекс DXY курсирует выше 106,5 пункта.

Источник: «Ъ»

Благоприятными для российской валюты выступают последствия решения о поднятии ключевой ставки.

Максим Тимошенко
директор департамента операций на финансовых рынках

Нефтяные цены, а также требование об обязательной продаже крупнейшими компаниями части экспортной выручки по-прежнему поддерживают курс рубля. Благоприятными для российской валюты на ближайшую перспективу выступают и последствия решения о поднятии ключевой ставки, которые предполагают замедление темпов роста потребительских цен. Также в качестве положительных новостей — заявление Минфина РФ о намерении увеличить покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В числе факторов, поддерживающих мировые цены на нефть, — решение ФРС США о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. А ожидания рынка о повышении ставки Федрезервом в декабре выступают в качестве позитивных для курса доллара. При этом дальнейшая риторика ДКП ФРС США во многом будет зависеть от свежих данных за октябрь от Министерства труда о безработице и росте рабочих мест.

Ожидается дальнейшее укрепление рубля ближе к нижней границе указанного диапазона.

Марина Никишова
главный экономист

Меры по обязательной продаже валютной выручки и высокая ключевая ставка начинают сказываться на динамике инфляции. По данным Росстата, индекс потребительских цен вырос за неделю на 0,14%, что является минимальным ростом за последние полтора месяца. Недельная инфляция замедляется и поддерживает рубль, который продолжает консолидироваться в диапазоне 92,5−93 ₽/$. На следующей неделе ожидается дальнейшее укрепление рубля ближе к нижней границе указанного диапазона.

Ключевые факторы поддержки российской валюты

После завершения периода налоговых выплат курс рубля стабилизировался вблизи локальных минимумов в диапазоне 92−94 ₽/$. Мы полагаем, что ключевыми факторами поддержки российской валюты в краткосрочной перспективе останутся увеличенные продажи валютной выручки со стороны экспортеров, комфортные ценовые уровни на рынке нефти, а также активная продажа валюты крупным бизнесом в условиях подготовки к авансовой выплате налога на сверхдоход, которая должна быть перечислена в бюджет до конца ноября.

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