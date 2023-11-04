12:38 (мск), источник: ТАСС

Кабмин поручил ФАС разобраться в необоснованном росте цен на стройматериалы

Правительство попросило губернаторов на местах проконтролировать ситуацию, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручение Федеральной антимонопольной службе проверить необоснованный рост цен на строительные материалы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия».

«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость. Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать», — сказал он.

Весной 2023 года Минстрой РФ уже обращался в ФАС из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин тогда сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на арматуру. В марте Минпромторг РФ подтвердил удорожание, однако к маю, по сообщению ФАС, рост стоимости остановился.

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