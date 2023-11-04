ЦБ: зачисление пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях должно быть добровольным

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Граждане РФ должны сами решать, хотят ли они получать зарплаты, стипендии или пенсии в цифровом рубле. Этот выбор должен быть только добровольным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Добровольно, только добровольно. Это наша позиция», — сказала она, отвечая на вопросы участников марафона общества «Знание» о том, будут ли пенсии и зарплаты начисляться в цифровом рубле.

Глава ЦБ провела аналогию с введением карт российской платежной системы «Мир». «Многие вспоминают, что когда мы вводили карточку “Мир”, то пенсии направлялись на карту “Мир”. Но многие забывают, что у человека был выбор — получать пенсию наличными, на почте, на свой счет. Речь шла только о том, что если вы перечисляете на карту, то это надо было делать на российскую карту, не на Visa и Mastercard. Но у человека был выбор. Я считаю, что выбор должен остаться и здесь, в любом случае — наличными, безналичными, в цифровых рублях, в любых операциях, и при перечислении заработных плат, пенсий, стипендий», — отметила Набиуллина.

В апреле директор департамента национальной платежной системы Центрального банка РФ Алла Бакина в интервью газете aif.ru отмечала, что проведение принудительного перевода социальных выплат в цифровые рубли в России не планируется.

О цифровом рубле

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции — открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.

Как сообщали ранее в ЦБ, в тестировании будут участвовать порядка 600 физических и 30 юридических лиц в 11 городах России.

Согласно планам Банка России, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.

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