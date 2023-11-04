«Большие киты» и тайны рынка: эксперт развеял популярные мифы об инвестировании

Миф № 1. Вложения в ценные бумаги — только для профессионалов и «больших китов».

Многие считают: чтобы сделать свой первый шаг на фондовом рынке, нужна серьезная профессиональная подготовка.

«Конечно, важность погружения в тему никто не отменял, однако открыть брокерский счет может любой желающий, а полезная информация, например, свежая аналитика, новости рынка и подборки инвестиционных идей, публикуются в мобильных приложениях брокеров», — говорит Мурлейкин.

Чтобы первый опыт торговли не обернулся провалом, он рекомендовал новичкам пройти курс по обучению инвестициям.

«Самое важное, о чем нужно помнить начинающему инвестору — диверсификация. Начать стоит с консервативных активов и вводить спекулятивную составляющую лишь спустя время, с приходом опыта. Не зря консультанты проводят опросы для определения риск-профиля клиентов: то, что подойдет одному инвестору, другому покажется слишком рискованным или же слишком “безопасным”, — отмечает эксперт.

Миф № 2. Рынок — это казино, а прибыль — это удачная ставка.

Разумеется, все зависит от инвестора и его поведения на рынке, констатирует Мурлейкин. Однако разумное инвестирование — это не случайный бросок костей с непредсказуемым исходом.

«Это работа с огромным массивом информации и умение применять сделанные выводы на практике. Если человек пришел на фондовый рынок без опыта, всегда можно воспользоваться помощью опытных консультантов, пройти обучение, изучить рыночные кейсы или прочитать профильную литературу», — советует эксперт.

При выборе облигаций, продолжает Мурлейкин, помогает фундаментальный анализ, основанный на изучении финансовой отчетности, инвестиционных меморандумов, рыночной доходности, кредитных рейтингов. Рыночная оценка акций проводится на основании текущей конъюнктуры рынка, данных о надежности эмитента, доходности оцениваемых ценных бумаг, устойчивости финансового положения компании.

«Краткосрочные движения действительно могут быть случайными, вызванными внезапными событиями или эмоциями игроков, однако в более долгосрочной перспективе стоимость активов будет стремиться к фундаментальным уровням», — отмечает инвестиционный консультант.

Миф № 3. На бирже зарабатывают только те, кто владеют «тайным знанием» о будущем рынка.

Большинство клиентов брокерских компаний — обычные люди, занимающиеся совершенно разными видами деятельности, констатирует Мурлейкин. Они ориентируются на новости и аналитику, опубликованную в свободном доступе. При этом многие из них показывают успешный результат на бирже.

«Не стоит составлять свой портфель, опираясь на советы приятеля, который ссылается на другого приятеля с тайным знанием о будущем рынка. Принимая решения, не стоит отталкиваться от советов псевдоэкспертов в неизвестных телеграм-каналах. Таких историй масса — как правило, они приводят к провалу», — рекомендует эксперт.

Миф № 4. Ставить на одну компанию, чтобы снять с рынка все сливки.

Инвесторы стали чаще тратить все имеющиеся деньги на одну бумагу, опираясь на сообщения в СМИ и социальных сетях. Следует понимать, что это очень рискованно, предупреждает эксперт.

«Ведь если в портфеле из десяти бумаг одна или две упадут в стоимости, другие восемь помогут компенсировать убытки. В случае же если вложить всё в один актив, ситуация будет обратной: снижение даже на пару процентов сделает весь портфель убыточным», — говорит Мурлейкин.

Миф № 5. Инвестиции занимают все свободное время.

Здесь все зависит от выбранной вами стратегии, уверен эксперт. Так, инвестиции в высокорисковые активы требуют больше времени, чем работа с консервативными бумагами.

Но если вы не являетесь профессиональным инвестором, ежедневное отслеживание стоимости своих инвестиций, наоборот, увеличивает вероятность, что принятые под влиянием эмоций решения могут отрицательно сказаться на портфеле.