Банки начали вдвое снижать платежи по ипотеке в первый год кредита

«На фоне резкого роста ставок банки начали искать варианты стимулирования спроса на стандартные ипотечные программы. В ближайшее время следует ожидать появления и других акций и спецпредложений от банков», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, ипотечные ставки после очередного повышения ключевой ставки Центробанком приблизились к заградительным значениям. Сейчас на рынке по стандартным программам они начинаются от 15,3%, но в части банков они уже почти на уровне 20%.

«Размер ежемесячных платежей при минимальном первоначальном взносе для части покупателей стал неподъемным. И даже если банки одобряют кредит, потенциальные заемщики не всегда готовы брать ипотеку с большим ежемесячным платежом. Поэтому банки сейчас стараются расширить варианты кредитования, чтобы не потерять потенциальных заемщиков и предложить наиболее удобный платеж в нынешних условиях», — сказала Решетникова.

Также она отметила, что ипотечные кредиты со сниженным ежемесячным платежом в первый год кредитования — явление для ипотечного рынка России не новое. Подобные кредиты банки уже предлагали на волне высоких ставок.

Фактически в первый год кредитования банк снижает платеж по ипотеке вдвое за счет того, что недополученную сумму равномерно распределяет в платежи будущих периодов. Например, при оформлении кредита сроком на 30 лет на сумму 3 млн рублей под 16,3%, ежемесячный платеж будет порядка 41 тыс. рублей, акционно можно уменьшить платеж на первый год до 20,5 тыс. рублей, а накопленную недоплату в размере 246 тыс. рублей банк распределит на будущие периоды.

«Чтобы рефинансировать такую ипотеку, придется либо увеличить сумму кредита на размер накопленных, но не выплаченных процентов, либо погасить их досрочно», — пояснила Решетникова.

Эксперт добавила, что такой вариант кредитования актуален для ликвидных квартир, которые вырастут в цене больше, чем накопленная переплата по процентам. А также для тех покупателей, которые уже продают имеющееся жилье и не хотят откладывать покупку нового.