РСПП предложил повысить потолок дохода для самозанятых

Предельный уровень годового дохода для самозанятых — 2,4 млн руб. В 2019 году, с момента введения такого режима, средняя зарплата в стране, по данным Росстата, составляла 41−47 тыс. руб., а в 2023-м она выросла до 67−80 тыс. руб. Средний доход граждан за это время вырос на 60−70%, а инфляция составила около 40%. При этом уровень предельного дохода самозанятых никак не изменился, поэтому его нужно повысить, считают в РСПП.