Оптимизм на внешних рынках может стимулировать рост российских акций



Российский рынок снизился в четверг. Ослабление рубля показалось мелочью перед новыми санкциями США против «Санкт-Петербург Биржи». Впрочем этот риск нависал уже давно и для профессионального сообщества новость не была неожиданностью. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44.725 млрд руб.

По итогам торгов Индекс МосБиржи — 3197,22 п. (-0,29%), а Индекс РТС — 1079,82 п. (-0,79%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



МосБиржа 199,31 3,33%

ГМКНорНик 18 106 1,7%

FIVE-гдр 2 302,5 1,39%

Транснф ап 144 600 0,98%

Юнипро ао 2,38 0,97%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



Система ао 16,43 −2,98%

Сегежа 4,7 −2,45%

Сургнфгз 31,79 −1,73%

iQIWI 623,5 −1,5%

Селигдар 77,84 −1,16%



7 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе, а три смогли показать плюс. Самое большое снижение было в секторе финансов (-0,69%%), а самое большое повышение в секторе химии и нефтехимии (+0,76%).



Пожалуй, что самой главной, но вполне ожидаемой новостью дня, стали санкции США против «Санкт-Петербург Биржи». «Настоящим публичное акционерное общество “СПБ Биржа” уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов “Иностранные ценные бумаги” и “Российские ценные бумаги”: с 18:00 по московскому времени 02 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», — сообщает биржа. В санкционный список США также попала АФК «Система» (AFKS). Более того, в список также попали все дочерние предприятия, где доля АФК «Система» превышает 50%.



На фоне удручающей ситуации стоит отметить бумаги «ВСМПО-АВИСМА» VSMO). Компания поставляет один из самых дешевых титанов на мировой рынок. Однако зарубежные потребители пытаются отказаться от продукции, но в свете российской программы гражданской и военной авиации эти попытки смотрятся … посредственно. Учитывая планы строительства гражданских самолётов в ближайшие годы, компания сможет компенсировать выбывающий экспортный спрос поставками на внутренний рынок.



Рубль не смог продолжить полосу укрепления, но, как правило, в начале месяца и в конце эта волатильность связана с опционами. В общем плане ситуация остаётся прежней — обязательная продажа валюты и высокая ставка ЦБ РФ продолжат толкать котировки доллара в зону 85−90 ₽

По итогам торгов:



USD/RUB — 93,35 (+0,66%),

EUR/RUB — 99,32 (+1,55%),

CNY/RUB — 12,710 (+0,56%).



Apple сообщает о снижении выручки четвёртый квартал подряд



Индексы США продолжили рост. На рынке растёт убеждённость в том, что цикл ужесточения политики ФРС завершён. Во всяком случае, председатель Джером Пауэлл не смог убедить в обратном, когда говорил в рамках пресс-конференции 1 ноября. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала ещё на 12,2 Б. П. до 4,669%.