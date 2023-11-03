10:20 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Оптимизм на внешних рынках может стимулировать рост российских акций

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть торгуется в плюсе. Рубль незначительно укрепляется в утренние часы. На этом фоне Индекс МосБиржи может попытаться вернуться выше 3200 п. Впрочем, очередные санкционные сюрпризы от США будут оказывать давление на отдельных эмитентов, включая АФК «Систему», отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции».

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Андрей Кочетков Макроэкономист
Источник: Freepik


Российский рынок снизился в четверг. Ослабление рубля показалось мелочью перед новыми санкциями США против «Санкт-Петербург Биржи». Впрочем этот риск нависал уже давно и для профессионального сообщества новость не была неожиданностью. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 44.725 млрд руб.

По итогам торгов Индекс МосБиржи — 3197,22 п. (-0,29%), а Индекс РТС — 1079,82 п. (-0,79%).


Лидеры роста на 23:00 мск:


МосБиржа 199,31 3,33%
ГМКНорНик 18 106 1,7%
FIVE-гдр 2 302,5 1,39%
Транснф ап 144 600 0,98%
Юнипро ао 2,38 0,97%


Лидеры снижения на 23:00 мск:


Система ао 16,43 −2,98%
Сегежа 4,7 −2,45%
Сургнфгз 31,79 −1,73%
iQIWI 623,5 −1,5%
Селигдар 77,84 −1,16%


7 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в минусе, а три смогли показать плюс. Самое большое снижение было в секторе финансов (-0,69%%), а самое большое повышение в секторе химии и нефтехимии (+0,76%).


Пожалуй, что самой главной, но вполне ожидаемой новостью дня, стали санкции США против «Санкт-Петербург Биржи». «Настоящим публичное акционерное общество “СПБ Биржа” уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов “Иностранные ценные бумаги” и “Российские ценные бумаги”: с 18:00 по московскому времени 02 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», — сообщает биржа. В санкционный список США также попала АФК «Система» (AFKS). Более того, в список также попали все дочерние предприятия, где доля АФК «Система» превышает 50%.


На фоне удручающей ситуации стоит отметить бумаги «ВСМПО-АВИСМА» VSMO). Компания поставляет один из самых дешевых титанов на мировой рынок. Однако зарубежные потребители пытаются отказаться от продукции, но в свете российской программы гражданской и военной авиации эти попытки смотрятся … посредственно. Учитывая планы строительства гражданских самолётов в ближайшие годы, компания сможет компенсировать выбывающий экспортный спрос поставками на внутренний рынок.


Рубль не смог продолжить полосу укрепления, но, как правило, в начале месяца и в конце эта волатильность связана с опционами. В общем плане ситуация остаётся прежней — обязательная продажа валюты и высокая ставка ЦБ РФ продолжат толкать котировки доллара в зону 85−90 ₽

По итогам торгов:


USD/RUB — 93,35 (+0,66%),
EUR/RUB — 99,32 (+1,55%),
CNY/RUB — 12,710 (+0,56%).

Apple сообщает о снижении выручки четвёртый квартал подряд

Индексы США продолжили рост. На рынке растёт убеждённость в том, что цикл ужесточения политики ФРС завершён. Во всяком случае, председатель Джером Пауэлл не смог убедить в обратном, когда говорил в рамках пресс-конференции 1 ноября. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала ещё на 12,2 Б. П. до 4,669%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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