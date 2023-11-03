Объем ФНБ в октябре сократился на 107 млрд рублей

За сентябрь ФНБ сократился на 107 млрд руб., или на 0,8%.
Объем средств ФНБ на счетах ЦБ на начало месяца составил 6,938 трлн руб. ($74,41 млрд, 4,6% от прогнозируемого ВВП). На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 3,66 млрд евро, 279,77 млрд китайских юаней, а также 508,26 т золота в обезличенной форме и 261,8 млн руб. Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах ЦБ в иностранной валюте с 15 декабря 2022 г. по 31 октября 2023 г. составил $109,4 млн, что эквивалентно 10,19 млрд руб.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, в совокупности составили 2,147 трлн руб. в период с 1 января по 31 октября 2023 г.
Как писали ранее «Ведомости», ликвидная часть ФНБ сокращается высокими темпами в последние два года и в случае ухудшения макроэкономической ситуации — как в мире, так и в России — может приблизиться к исчерпанию в перспективе ближайших двух-трех лет. По оценке экспертов, к серьезным проблемам это вряд ли приведет — более того, ФНБ постепенно утрачивает роль кубышки, где накапливаются сверхдоходы, превращаясь в «чан с ликвидными ресурсами», средства из которого используются в том числе на инфраструктурные проекты.