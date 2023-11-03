Новые санкции и старые игроки

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,17%, до 3197,22 п. Индекс РТС упал на 0,79%, до 1079,82 п. Рыночные настроения подпортили вышедшие во второй половине дня новости об очередных антироссийских санкциях. Между тем не может не радовать динамика на рынке ОФЗ — индекс RGBI вырос на 1,07% в четверг.

Новые санкции США распространяются на проект НОВАТЭКа (NVTK 1639,8 ₽, −1,16%) «Арктик СПГ-2», АФК Систему (AFKS 16,461 ₽, −2,77%) и подконтрольные ей компании, СПБ Биржу (SPBE 123,8 ₽, −22,77%). В отношении СПБ Биржи надо отметить, что последствия могут оказаться не столь неприятными, как может показаться на первый взгляд: бирже выдана лицензия на завершение взаимодействия с организациями США до 31.01.2024. Таким образом, у СПБ Биржи остается достаточно времени для того, чтобы защитить интересы инвесторов.

Рубль ослаб к основным валютам: к доллару США до 93,3500 ₽, к евро до 99,3225 ₽

Основные новости и события. Газпром (GAZP 168,18 ₽, −1,12%) ведет геологоразведочные работы для возможного строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

FESCO (FESH 92,04 ₽, −1,92%) предлагает морской контейнерный сервис из Владивостока в Бангладеш. Расчетное транзитное время для импортных и экспортных отправок составляет 28 дней.

Банк России принял решение о регистрации проспекта ГДР O"кей (OKEY 36,46 ₽, +0,8%).

Акционеры Артген биотех (ABIO 107 ₽, −2,82%) на общем собрании 7 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 7,5%.

Соцсеть VK (VKCO 587,4 ₽, +0,24%) по итогам девяти месяцев с начала 2023 года сравнялась по популярности с YouTube. Обе платформы теперь занимают по 15% рынка, отмечается в исследовании Tele2.

X5 Group (FIVE 2293 ₽, +0,97%) продолжает экспансию на Дальнем Востоке, заявляя о покупке магазинов торговой сети «Амба» в Хабаровском крае. Торговая сеть «Пятёрочка» получила права долгосрочной аренды на 71 магазин.

Продажи новых автомобилей в России в январе — октябре 2023 года выросли до 1,04 млн, на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи коммерческих автомобилей Sollers (SVAV 953,5 ₽, +0,1%) в России выросли в октябре на 17%, до 1,25 тыс.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром на мировых рынках складываются позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,6%. Сегодня Минфин публикует данные за октябрь и прогноз на ноябрь в отношении нефтегазовых доходов, что может отразиться на котировках акций нефтяных компаний.

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