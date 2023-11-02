Золотые резервы России достигли рекордных значений

Запасы российского золота увеличились в сентябре на 2 процента (на 44 тонны) и достигли максимального показателя за всю современную историю страны.

При этом в конце первого осеннего месяца произошел резкий обвал цен на драгоценный металл, вложения снизились до 140,5 миллиарда долларов (на 3 процента).

Первое место среди стран с крупнейшими золотыми запасами занимает США (8,1 тысячи тонн), второе — ФРГ (3,35 тысячи тонн), третье — Италия (2,45 тысячи тонн) и четвертое — Франция (2,4 тысячи тонн).