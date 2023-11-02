Золотые резервы России достигли рекордных значений

Запасы российского золота увеличились в сентябре на 2 процента (на 44 тонны) и достигли максимального показателя за всю современную историю страны.
При этом в конце первого осеннего месяца произошел резкий обвал цен на драгоценный металл, вложения снизились до 140,5 миллиарда долларов (на 3 процента).
Первое место среди стран с крупнейшими золотыми запасами занимает США (8,1 тысячи тонн), второе — ФРГ (3,35 тысячи тонн), третье — Италия (2,45 тысячи тонн) и четвертое — Франция (2,4 тысячи тонн).
Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ограничить экспорт из России золота физическими лицами, поскольку нелегальный оборот драгоценного металла приносит российскому бюджету колоссальный ущерб. В поправках оговаривается возможность установления штрафов исходя из стоимости драгметаллов и камней.