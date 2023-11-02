15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

Власти России решили пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и привязать их к объемам потребления. Изменения в правилах распространят на всю страну в ближайшие месяцы. Регионам, которые не пересмотрят тарифы, придется увеличить собственные траты, чтобы компенсировать их гражданам. Правительство хочет ввести дифференциацию тарифов, чтобы те увеличивались при росте потребления электричества в регионах. Обсуждаемые правила призваны снизить перекрестное субсидирование — субъекты, которые не перейдут на новую методику, будут компенсировать оплату электроэнергии из своего бюджета, а не за счет промышленности.

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Источник: Reuters

Что такое перекрестное субсидирование

Перекрестное субсидирование — механизм сдерживания роста тарифов в России. Для одних покупателей цена устанавливается выше предельных издержек, а для других — ниже. Так, стоимость электроэнергии для граждан занижается за счет промышленности, и в каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, объем перекрестного субсидирования в разных отраслях исчисляется десятками и сотнями миллиардов рублей. Власти хотят снизить нагрузку на бизнес, который «спонсирует» низкие тарифы для россиян, и ранее предлагали перейти на «экономически обоснованный тариф»: повысить его для обеспеченных граждан и за их счет субсидировать плату за свет для малоимущих семей.

Зачем власти решили пересмотреть тарифы на электроэнергию

Добиться снижения перекрестного субсидирования пытаются уже не первый год, однако сборы с бизнеса только растут. В 2023 году промышленность доплатила рекордные 284 миллиарда рублей. При этом сами регионы получили право менять тарифы еще в 2021 году, но воспользовались им единицы. Так, Кемеровская область трижды увеличивала объемы потребления энергии. Кроме Кузбасса, дифференциация тарифов также применяется в Крыму и в Севастополе, а также в новых регионах России, но там тарифы субсидируются из бюджета.

Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать «перекрестку» через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии.

источник «Ъ»

Как предлагают изменить тарифы в России

В ФАС заявили, что переход на новые тарифы может начаться через два месяца. Потенциально изменения в правилах приведут к появлению дифференцированных тарифов во всей стране: в 2024 году почти все регионы выходят за пределы установленного потолка субсидий, и если они не изменят тарифы, компенсировать траты граждан придется из собственного бюджета.

Итоговую стоимость электричества для граждан смогут устанавливать местные власти — контроль за их решением будет вести ФАС. За уровень субсидии будет отвечать специальная формула, разработанная ведомством, в которую в том числе включат инфляцию.

«Если руководство регионов не в состоянии контролировать и снижать “перекрестку”, имея все инструменты и полномочия, необходимо вводить стимулы и бюджетную ответственность. Развитие экономики не должно страдать из-за чьей-то нерасторопности или склонности к популизму», — пояснили в «Сообществе потребителей энергии».

Сколько электричества потребляет майнинг

Еще одной причиной пересмотра тарифов в ФАС называют серый майнинг. По данным аналитиков Digiconomist, необходимое для добычи криптовалюты количество электроэнергии сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. На майнинг приходится около 0,5 процента от общего мирового потребления электроэнергии.

Центром притяжения криптодобытчиков со всех регионов России и даже из Китая стала Иркутская область — местный тариф на электроэнергию почти в шесть раз ниже, чем в Москве. Такие расценки сложились исторически благодаря трем гидроэлектростанциям и высокому уровню субсидирования — крупные коммерческие и бюджетные потребители доплачивают за население около шести миллиардов рублей в год. В результате количество домохозяйств, где потребляют сверхнормативный объем электроэнергии (а это более шести тысяч киловатт-часов в месяц), в 2022 году выросло до 18,4 тысячи, почти двух процентов от общего числа потребителей. Это стало поводом для региона, чтобы решить проблему серых майнеров, перерасход электроэнергии за которых оплачивают промышленники и бизнес, ввести дифференциацию тарифов.

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