Торги иностранными акциями на СПБ бирже приостановили

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торги иностранными акциями на СПБ бирже приостановлены. Об этом свидетельствуют данные приложений брокеров, в частности, торги приостановлены в приложении «Тинькофф-инвестиции». В настоящее время СПБ биржа является единственной площадкой в РФ для торговли иностранными акциями.

Согласно данным ТАСС, до приостановки торгов, совершение сделок с иностранными ценными бумагами, залистингованных на СПБ бирже, в приложениях брокеров не исполнялись по причине неисполнения заявок со стороны биржи.