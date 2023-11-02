Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли

Чистая прибыль «Сбера» по итогам III квартала составила 411,4 млрд рублей, следует из сокращенных результатов банка по международным стандартам финансовой отчетности. Это рекордный квартальный показатель прибыли — предыдущий рекорд, 380,3 млрд рублей, был установлен по итогам II квартала. По итогам 9 месяцев чистая прибыль банка достигла 1,148 трлн рублей.

«Третий квартал 2023 года стал для нас знаковым в части роста кредитования: кредитный портфель юридических лиц вырос на 9,2%, физических лиц — на 9%. При этом качество кредитов осталось на стабильном уровне. Средства на депозитах и счетах физических лиц выросли на 6,4% за квартал, что позволило “Сберу” увеличить рыночную долю до 44,7%», — отметил глава банка Герман Греф. По его словам, результаты III квартала и начала IV дают основания для повышения прогноза по рентабельности капитала по итогам года до уровня выше 24% (по итогам 9 месяцев показатель составил 26%).

Чистые процентные доходы банка выросли за квартал на 11,8%, до 667,9 млрд рублей, «за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса». Чистые комиссионные доходы прибавили по сравнению с предыдущим кварталом 4,6%, до 195,5 млрд рублей.

Совокупные расходы банка на резервы и переоценка кредитов в III квартале составили 48 млрд рублей (во II квартале — 102,7 млрд рублей). Розничный портфель банка за три месяца вырос на 9%, ипотечный — на 10,1%. Корпоративный портфель также прибавил — плюс 9,2%. Активы группы «Сбера» с начала года выросли на 19,1%, до 43,4 трлн рублей — в основном за счет роста кредитного портфеля.

Акции «Сбера» на Мосбирже на публикацию отчетности реагируют нейтрально — к 10:55 мск они растут на 0,13%.