Производитель алкоголя Ladoga запланировал провести IPO в 2025 году

Уточняется, что в подготовке к размещению алкогольную компанию сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По словам Грабара, Ladoga сейчас работает над размещением дебютного облигационного займа на сумму в 2 млрд руб. «для получения практики публичности».

Как объяснил Грабар, первичное размещение позволит компании увеличить капитализацию. Согласно оптимистическому прогнозу, стоимость Ladoga к 2025 г. вырастет до 40 млрд руб. при условии, если EBITDA составит около 6−8 млрд руб. В пессимистическом прогнозе капитализация компании не превысит 33 млрд руб.

Ранее о том, что в текущем году ожидается около десяти IPO на Мосбирже, говорила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова. В этом году первичное размещение уже провели биотех Genetico, финтех CarMoney и производитель ПО «Астра». О планах выйти на IPO также объявили завод «Кристалл» и сеть магазинов мужской одежды Henderson. Ценовой диапазон бренда одежды на IPO составит от 600 до 675 ₽ за одну акцию.