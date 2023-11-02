Правительству предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на лекарства для детей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение правительства РФ законопроект, который предлагает разрешить использовать средства маткапитала на получение ребенком платных медуслуг или покупку лекарств по назначению врача. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты предлагают дополнить статью закона о распоряжении средствами маткапитала новой нормой, согласной которой лица, получившие сертификат, могут полностью или частично потратить его на получение ребенком или детьми платных медуслуг или оплату лекарств по назначению врача. По действующим нормам, они могут направить эти средства на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии для матери, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им трех лет, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

«Для матери самое востребованное, если ребенок болеет, конечно, оказать ему медицинскую помощь. Любой родитель между удобством дома и здоровьем ребенка выберет здоровье», — отметил в беседе с ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, законопроект предлагает дополнить закон новой статьей, которая регламентирует направление средств маткапитала на получение таких медуслуг. Согласно документу, средства маткапитала можно будет направить на получение платных медуслуг «в любой медицинской организации на территории РФ, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности», а также на оплату назначенных врачом лекарств, перечень которых установит правительство РФ. Уточняется также, что правила направления средств маткапитала на такие цели установит кабмин.

Как отметил Нилов, депутаты предлагают прописать в законе, что речь идет именно о медуслугах и лекарствах по назначению врача, «чтобы убрать все возможные злоупотребления и позволить тратить средства маткапитала на лечение вне рамок ОМС и на покупку дорогостоящих лекарств».

«Законопроекты, которые мы готовим, рождаются исходя из запросов, которые есть в обществе. Сколько у нас сегодня собирается денег СМС-сообщениями, через интернет, на банковскую карту, когда относительно недорогая операция оказывается дорогой для семьи, не входит в рамки ОМC и требует затрат. Или если родителям надо покупать дорогие лекарства, иначе возможна угроза жизни ребенка», — добавил Нилов.