Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти весной

«Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко. Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в 2024 году в РФ будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы. В целом передача российского подразделения инвестору позволит перезапустить до сотни магазинов Adidas в РФ.

Для российского потребителя глобально ничего не изменится, ассортимент останется тем же, добавила Кермедчиева. «Думаю, цены увеличатся в пределах 20%, не больше», — считает она.