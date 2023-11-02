NYT: потери мировой экономики достигнут $2 трлн при ближневосточной эскалации

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Потери мировой экономики могут составить $2 трлн в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако.

По словам эксперта, при «наихудшем сценарии расширения военных действий» на Ближнем Востоке может начаться умеренная рецессия, а цены на нефть, вероятно, вырастут до $150 за баррель.

«Глобальные экономические последствия такого сценария весьма серьезны», — отметил Дако.

В свою очередь заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе в интервью изданию сказал, что для энергетического рынка то, что «происходит на Ближнем Востоке, не останется на Ближнем Востоке», а «будет иметь глобальные последствия». По мнению директора Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсона Бордоффа, ситуация в экономике «нестабильная, неопределенная и пугающая», в разрастании конфликта не заинтересовано большинство стран, включая США, Европу, Иран и государства Персидского залива.

«Это первый случай, когда мы имеем дело сразу с двумя энергетическими шоками одновременно», — отметил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл, имея в виду последствия ближневосточного обострения, а также конфликта на Украине. Помимо этого, как указано в статье, на состояние мировой экономики все еще влияет пандемия, от которой не все страны успели восстановиться.

«Мы переживаем один из самых неустойчивых этапов развития экономики», — добавил Гилл.

Существенные изменения в случае эскалации на Ближнем Востоке могут произойти и в других отраслях, продолжает газета. По мнению The New York Times, рост цен на энергоносители увеличит стоимость производства продуктов питания и снизит покупательную способность домохозяйств, в связи с чем возникнут проблемы с продовольственной безопасностью в развивающихся странах, например в Египте, Пакистане и Шри-Ланке. Развитые же европейские страны столкнутся с новой волной мигрантов с Ближнего Востока. В то же время падение мировых поставок нефти подстегнет инфляцию и одновременно замедлит рост экономики, указывает NYT.

Как пишет издание, экономические проблемы усугубляются геополитическими разногласиями, «охватывающими целые континенты». Так, напряженность в отношениях между США и Китаем осложняет решение некоторых глобальных проблем, включая изменение климата и увеличение мировой задолженности. Преобладание политических интересов над экономическими, отмечает NYT, также ослабляет действие традиционных монетарных и фискальных инструментов, включая повышение ключевой ставки и сокращение государственных расходов.