ФРС предполагает, что цикл ужесточения подходит к концу

ФРС, как и ожидалось, сохранила ставку на уровне 5,25%-5,50%. При этом отмечается, что условия на финансовом рынке ужесточились с предыдущего заседания, но экономическая статистика оказалась вполне устойчивой и даже улучшилась. Тем не менее, Федрезерв оставляет за собой возможность рассматривать дальнейшее ужесточение денежной политики, если это потребуется. В рамках пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл отметил, что регулятор находится близко к моменту завершения цикла ужесточения, хотя абсолютной уверенности в этом нет.

В любом случае, Пауэлл весьма расплывчато говорил о декабрьском заседании и отсутствии каких-либо предварительных установок. Даже вероятное ещё одно повышение ставки в 2023 году, которое отражено в графике ожидаемой ставки, может раствориться во времени. Речи о снижении ставки пока не идёт, но в ФРС пока основной идеей является достаточность текущего повышения. Лишь после вопроса о длительности периода высокой ставки может появиться идея о смягчении.

Меж тем индекс ISM в производственной сфере упал до 46,7 п. по сравнению с 49,0 п. в сентябре и аналогичным ожиданием. Существенно снизились заказы в промышленности. Внутренний индикатор занятости упал до 46,8 п. с 51,2 п. в сентябре, то есть показатель указывает на сокращение занятости. До этого вышли данные ADP Services, которые показали, что частный сектор американской экономики создал всего 113 тыс. новых рабочих мест в октябре по сравнению с 89 тыс. в сентябре, а также 150 тыс. в ожиданиях экономистов. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 11,4 Б. П. до 4,761%.

AMD (AMD) отчиталась лучше ожиданий в III квартале, но прогноз на IV квартал оказался хуже прогнозов Wall Street. Компания ожидает более сложный рынок, хотя спрос со стороны дата-центров будет оставаться сильным. Бумаги Estee Lauder (EL) заметно просели на фоне удручающего прогноза продаж, так как потребители имиджевой продукции начали резко сокращать свои покупки.

Химическая DuPont (DD) отчиталась нейтрально, но также снизила прогноз по финансовому году. Сеть ресторанов Yum China Holdings (YUMC) не только отчиталась хуже прогнозов из-за падения сравнительных продаж, но также ожидает дальнейшее ухудшение активности клиентов. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) отчиталась в рамках ожиданий, но ждёт падение продаж, включая такой фактор, как снижение интереса клиентов к круизам на Гавайи из-за последствий летних пожаров. WeWork (WE), предоставляющее пространство для работы, вовсе намерена подать документы на банкротство уже на следующей неделе.

Динамика по секторам: Technology +2,08%, Communication Services +1,84%, Consumer Discretionary +1,44%, Utilities +1,11%, Financials +0,63%, Real Estate +0,51%, Industrials +0,33%, Health +0,19%, Materials +0,1%, Consumer Staples −0,06%, Energy −0,33%.

По итогам торгов:

DJIA — 33274,58 п. (+0,67%),

S&P 500 — 4237,86 п. (+1,05%),

NASDAQ Composite — 13061,47 п. (+1,64%).

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