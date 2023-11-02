ЦБ поднял планку: топ-10 самых прибыльных ставок по вкладам в российских банках

Совет директоров ЦБ в прошлую пятницу, 27 октября, повысил ключевую ставку выше ожиданий аналитиков сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. После такого шага кредитные организации начали повышать свои ставки: по вкладам и кредитам. Изменения затронут как простых россиян, так и бизнес.

Кредитные организации готовились к повышению ключевой ставки регулятором, но ожидали изменения на 1 процентный пункт, а не на два, как в итоге вышло. Один процент был заложен в ставки по депозитам, особенно на среднесрочные вклады на 6 и 12 месяцев, а также в рост стоимости кредитов, который уже наблюдался в октябре, после сентябрьского повышения ставки Центробанком.

1 ноября второй по величине российский банк — ВТБ — объявил о повышении ставок по ипотеке сразу на 2,4 процентных пункта. Минимальная ставка по стандартным ипотечным кредитам организации выросла до 16,4% годовых. Ставки по вкладам банк также повысил: максимальный процент по долгосрочному вкладу составит 15%.

Как у ЦБ и даже выше

Большинство банков пересмотрели ставки по вкладам в сторону увеличения, следует из данных финансового маркетплейса на 1 ноября. Среди них Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Росбанк.

«Некоторые банки повысили ставки по вкладам еще до объявления регулятора о повышении ключевой ставки. Максимальное увеличение составило 3%. Важно отметить, что некоторые банки еще продолжают пересматривать ставки по вкладам», — прокомментировал руководитель аналитического центра «Банки.ру» Дмитрий Хмелев.

Так, выгоднее всего открыть вклад можно в МКБ — «Перспектива» с выплатой процентов в конце срока (15% годовых). В Газпромбанке по продукту «Ваш успех» с акцией «Хит сезона» можно получить 14,04% годовых. Вклад «Надежный» в Росбанке принесет владельцу 14% годовых. В Альфа-банке вклад «Максимальный» можно заключить под 13,99% годовых или ниже, в зависимости от срока вклада и суммы.

В Россельхозбанке вклад «Доходный на 1095 дней» принесет 13,5% годовых. «Золотая пора с Халвой» в Совкомбанке оформляется под 13% годовых. Вклад «Лучший» в Сбере можно открыть под 12,6% годовых, вклад «Первый» в банке «Открытие» сроком на 91 и 181 день принесет доходность 12,1% годовых.

Самые невыгодные условия по вкладам из топ-10 российских банков у Райффайзенбанка — всего 2% годовых по продукту «Фиксированный», следует из данных Банки.ру на 1 ноября.

Мелким шрифтом и не только

Существуют также ставки по вкладам выше отметки ЦБ. Однако для того, чтобы их открыть, вкладчику необходимо выполнить дополнительные условия. Например, нужно оформить индивидуальное страхование жизни в этом банке, или являться зарплатным клиентом. Как правило, повышенные ставки по вкладам или накопительным счетам устанавливают для новых клиентов: в борьбе за расширение клиентской базы кредитные организации предлагают повышенный процент на первые два-три месяца (или наоборот — пониженный процент — если оформляется кредит).

Напомним также, что накопительный счет отличается от вклада: условия по нему могут меняться. Если при открытии вклада процентная ставка зафиксирована на весь срок (три месяца, полгода, год или несколько лет) договора, то на накопительном счете процент может меняться.

Если Банк России перейдет к снижению ключевой ставки, то кредитная организация может снизить процент по накопительному счету. Ухудшить условия по вкладу можно будет только по окончании срока действия вклада.

В частности, банк МКБ предлагает новым клиентам вклад под 17% годовых — на два процентных пункта больше, чем ставка ЦБ. «Максимальная ставка составляет 17%. Это вклад от МКБ на 95 или 185 дней, он не предусматривает пополнения. Еще одно ограничение — максимальная сумма до 1 млн руб. Вклад доступен, если клиент открывает первый вклад на финансовой платформе кредитной организации», — отметил представитель сервиса «Банки.ру».

Получить процент по вкладам выше ставки Банка России можно всего в нескольких банках: Солид Банк, МКБ, Новикомбанк, резюмировал Дмитрий Хмелев.