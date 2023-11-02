Бюджетное правило в России вновь будет рассчитываться из базовой цены на нефть

Таким образом, бюджетное правило возвращается к своим прежним параметрам расчета. Как и ранее, дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены (то есть $60 за баррель) будут направляться в Фонд национального благосостояния. И наоборот, при падении цен ниже базового уровня недополученные доходы будут компенсироваться из ФНБ.

В 2023 году этот механизм работал несколько иным образом. За «отсечку» было принято номинальное значение в 8 трлн рублей нефтегазовых доходов за год. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, в основу расчетов была положена та же самая цена в $60 за баррель.

Новый закон является бюджетообразующим, он был внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024−2026 годы. Согласно ему, при расчете нефтегазовых доходов также будут учитываться базовые цены на природный газ ($250 за 1 тыс. куб. м). Предусмотрено, что базовые цены на нефть и газ начиная с 2027 года подлежат ежегодной индексации на 2% (на уровне валютной инфляции).

Кроме того, среди параметров — базовые цены экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5. Они будут рассчитываться исходя из фактических цен на эти виды топлива, умноженных на соотношение базовой и фактической цен на нефть.

Региональные бюджеты

Помимо этого, закон продлевает на 2024 год действие норм, которые ранее были установлены на 2023 год. Речь, в частности, идет о возможности увеличения общего объема расходов бюджета в пределах поступлений от ненефтегазовых доходов с соответствующим увеличением резервного фонда правительства РФ, о предоставлении по решению кабинета министров госгарантий и госкредитов, не предусмотренных соответствующими программами, и о предоставлении казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всем регионам.

Помимо этого, на следующий год продлевается несколько норм, связанных с особенностями исполнения региональных и местных бюджетов. В частности, это касается возможности превышать отдельные ограничения по объему госдолга и дефицита бюджета на объем средств, направляемых на поддержку отраслей экономики на фоне санкций.