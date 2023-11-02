Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25%

«На заседании, закончившемся 1 ноября 2023 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (шесть против трех) проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Три члена комиссии предпочли повысить банковскую ставку на 0,25 п.п — до 5,5%», — говорится в сообщении регулятора.