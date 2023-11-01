00:33 (мск), источник: РБК

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

С 1 ноября базовые ставки по стандартным программам вырастут на 2,4 п.п., сообщили в ВТБ. Это не затронет условия госпрограмм. Решение последовало после роста ставки ЦБ.

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Источник: Агентство «Москва»

Банк ВТБ повышает ставки по собственным программам ипотеки, говорится в поступившем в РБК сообщении организации. Решение не затронет кредиты по госпрограммам. А в стандартных вариантах ставки вырастут на 2,4 п.п.

«Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ — от 16,4%», — говорится в сообщении.

Сохраняются ставки по следующим продуктам:

  • Ипотека с господдержкой — 8%
  • Семейная — 6% (на Дальнем Востоке — 5%)
  • IT- ипотека — 5%
  • Дальневосточная ипотека — 2%

Банк объявил об этом после того, как Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку на 2 п. п. — с 13 до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением ставки ЦБ. В ВТБ тогда допускали, что решение регулятора приведет к изменению условий по кредитам, в том числе ипотеке. О планах повысить ставки по ипотечному кредитованию сообщали в Совкомбанке; в других кредитных организациях, опрошенных РБК, отмечали, что будут ориентироваться на рыночную ситуацию.

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