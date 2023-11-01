Внешний позитив и новый запрет для недружественных стран

Рубль немного ослаб к основным валютам: к доллару США до 93,4000 ₽, к евро до 98,8425 ₽

Российские власти запретили западным компаниям, которые продают свои активы в России, выводить доход в долларах США и евро, установив де—факто дополнительный валютный контроль, пишет Financial Times.

Основные новости и события. Суал требует от РУСАЛа (RUAL 39,34 ₽, −0,99%) созвать собрание акционеров по вопросу о дивидендах за девять месяцев с начала 2023 года. Выплата дивидендов выглядит маловероятной на фоне снижения прибыли в этом году.

Капитальные затраты Polymetal (POLY 538,3 ₽, −1,72%) в 2023 году могут оказаться ниже прогнозируемых $700−750 млн, ориентир на 2024 год: $400−450 млн. Компания может вернуться к дивидендам по результатам 2023 года, котировки отреагировали снижением. Похоже, инвесторы ожидали более скорого возобновления дивидендных выплат.

Яндекс (YNDX 2612 ₽, +0,32%) открывает продажи «ТВ Станции» и «ТВ Станции Про» в Белоруссии. Станции объединяют функции умных колонок и телевизоров.

Расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты — вдвое. Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G в качестве перспективной технологии.

МТС (MTSS 271,15 ₽, −2,14%) выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета, поскольку это ведет к повышению стоимости тарифов для всех абонентов.

Спрос на золото в мире в III квартале 2023 году снизился на 6% в годовом выражении, подсчитали в World Gold Council.

Ненефтегазовые поступления в бюджет увеличились почти на 30% с начала 2023 года и до середины октября по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ожидания и торговые идеи. В среду утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 2,1%, китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,2%. Нефть Brent во вторник подешевела до $85−86 за барр., что может оказать давление на котировки акций российских нефтяных компаний.

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