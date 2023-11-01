СПБ Биржа добавит на торги 37 новых бумаг Гонконга с 8 ноября

СПБ Биржа с 8 ноября обновит список акций из Гонконга, доступных для неквалифицированных инвесторов, добавив в него бумаги еще 37 эмитентов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. В результате общее число бумаг эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже составит 152. С учетом ETF на Гонконг неквалифицированным инвесторам будет доступно 166 китайских бумаг.

В числе новых активов:

BYD Company — один из лидеров мировой автомобильной индустрии, производитель электромобилей и электроавтобусов. Бумаги будут торговаться под тикером 1211;

— один из лидеров мировой автомобильной индустрии, производитель электромобилей и электроавтобусов. Бумаги будут торговаться под тикером 1211; BYD Electronic (International) Company (тикер: 285) — разработчик компонентов для смартфонов, портативных ПК, различных умных устройств, автомобилей. Компания в том числе производит модули связи 4G/5G;

(тикер: 285) — разработчик компонентов для смартфонов, портативных ПК, различных умных устройств, автомобилей. Компания в том числе производит модули связи 4G/5G; Trip.com Group (9961) — один из лидеров китайского туристического рынка, разработчик онлайн-платформы для бронирования туров и авиабилетов;

(9961) — один из лидеров китайского туристического рынка, разработчик онлайн-платформы для бронирования туров и авиабилетов; Bank of Communications (3328) — один из старейших государственных банков КНР, созданный для финансовых услуг и упрощения торговли Китая с другими странами. Банк обслуживает более 2,46 млн корпоративных и 190 млн розничных клиентов. В Китае работает около 2,8 тыс. отделений банка;

(3328) — один из старейших государственных банков КНР, созданный для финансовых услуг и упрощения торговли Китая с другими странами. Банк обслуживает более 2,46 млн корпоративных и 190 млн розничных клиентов. В Китае работает около 2,8 тыс. отделений банка; ZTE Corporation (763) — производитель телекоммуникационного оборудования. В 2023 году консалтинговая компания GlobalData признала ZTE лидером на мировом рынке роутеров. По итогам 2022 года компания заняла первое место по объему поставок серверов на телекоммуникационный рынок Китая;

(763) — производитель телекоммуникационного оборудования. В 2023 году консалтинговая компания GlobalData признала ZTE лидером на мировом рынке роутеров. По итогам 2022 года компания заняла первое место по объему поставок серверов на телекоммуникационный рынок Китая; COSCO SHIPPING Energy Transportation (1138) — владелец крупнейшего в мире флота из 159 нефтяных танкеров общей грузоподъемностью 23,34 млн тонн. Компания специализируется на транспортировке нефти и сжиженного природного газа;

(1138) — владелец крупнейшего в мире флота из 159 нефтяных танкеров общей грузоподъемностью 23,34 млн тонн. Компания специализируется на транспортировке нефти и сжиженного природного газа; CMOC Group (3993) — один из крупнейших в мире производителей недрагоценных металлов, в том числе вольфрама, кобальта, ниобия, молибдена, цинка, никеля и свинца. Подразделение компании в Бразилии производит фосфатные удобрения.

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться на СПБ Бирже с 8 ноября 2023 года, составляет 3,8 трлн гонконгских долларов (около $482,2 млрд).

СПБ Биржа начала биржевые торги гонконгскими ценными бумагами 20 июня 2022 года. Торги и расчеты по ним осуществляются в гонконгских долларах на второй расчетный день (Т+2). Торговый календарь синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.

В июле 2023 года на торги впервые добавлены ценные бумаги 14 ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам — только в гонконгских долларах.