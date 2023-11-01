СПБ Биржа добавит на торги 37 новых бумаг Гонконга с 8 ноября

СПБ Биржа с 8 ноября обновит список акций из Гонконга, доступных для неквалифицированных инвесторов, добавив в него бумаги еще 37 эмитентов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки. В результате общее число бумаг эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже составит 152. С учетом ETF на Гонконг неквалифицированным инвесторам будет доступно 166 китайских бумаг.
Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться на СПБ Бирже с 8 ноября 2023 года, составляет 3,8 трлн гонконгских долларов (около $482,2 млрд).
СПБ Биржа начала биржевые торги гонконгскими ценными бумагами 20 июня 2022 года. Торги и расчеты по ним осуществляются в гонконгских долларах на второй расчетный день (Т+2). Торговый календарь синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.
В июле 2023 года на торги впервые добавлены ценные бумаги 14 ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Торги и расчеты по шести фондам проводятся в двух валютах — гонконгских долларах и китайских юанях, по двум фондам — только в гонконгских долларах.