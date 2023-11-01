Слабость китайской статистики и неуверенная нефть будут мешать российскому рынку



Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Впрочем, если говорить о статистике Китая и нефти, то фон можно назвать негативным. В КНР снижается производственная активность и сокращаются экспортные заказы. В Японии рынок позитивно реагирует на решимость Банка Японии сохранять сверх мягкую политику. В США AMD ухудшает прогноз, но если говорить долгосрочно, то уже через 1−1,5 лет за рынок процессоров для компьютеров будут конкурировать более пяти компаний.

На текущий момент азиатские индексы преимущественно растут, но нефть торгуется неуверенно. Рубль возобновил укрепление на утренних торгах. Вероятно, что борьба за отметку 3200 пунктов по Индексу МосБиржи продолжится.



Российский рынок не смог выбраться из минуса во вторник. Даже коррекция рубля не помогла преодолеть негативный эффект от ряда корпоративных отчётов. Впрочем, отскок в рубле ещё не означает отмену тенденции на укрепление. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51,194 млрд руб.

По итогам торгов 31 октября Индекс МосБиржи — 3200,97 п. (-0,81%), а Индекс РТС — 1079,88 п. (-1,32%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



Россети 0,13 1,03%

ГАЗПРОМ ао 168,2 0,62%

ВТБ ао 0,03 0,56%

Yandex clA 2 612,2 0,33%

TCS-гдр 3 401,5 0,31%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



AGRO-гдр 1 443,4 −3,68%

GLTR-гдр 613,85 −3,06%

Татнфт 3ап 599 −2,73%

Татнфт 3ао 604,6 −2,67%

FIVE-гдр 2 272,5 −2,61%



Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе. Максимальные потери были в секторе строительных компаний (-2,22%), а минимальные в финансах (-0,02%).

Индекс МосБиржи прибавил 2,16% с начала месяца, а с начала года 48,6%. Индекс РТС поднялся на 7,18% за октябрь, а с начала года на 11,26%. Наиболее сильное снижение по итогам октября показал сектор транспорта (-7,29%), а наиболее сильный рост был в потреблении (+4,12%).

Одним из ярчайших событий дня была повышенная волатильность в рубле. Курс доллара опускался до 91,62 ₽, а курс евро до 97,42 ₽ Однако в течение дня динамика существенно поменялась и российская валюта завершила день с потерями. Пока рано говорить о том, что тенденция сломана, так как в конце месяца подобное движение может быть связано с экспирацией октябрьских производных инструментов. Факторы обязательной продажи валюты и высокой ставки ЦБ РФ на уровне 15% продолжат поддерживать россиянина. Плюс к этому была пробита поддержка пары USD/RUB на уровне 92,5 ₽, а это значит, что следующее движение может вывести курс доллара в диапазон 85−90 ₽ В любом случае, рынку акций ослабление рубля не помогло. Экспортные секторы закрыли день в минусе. День был насыщен отчётами компаний и многие из них не порадовали.

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