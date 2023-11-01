Россияне инвестировали в БПИФ на Мосбирже более 100 млрд рублей

Мосбиржа уточнила, что всего в БПИФ участвуют более 200 000 частных инвесторов — почти вдвое больше, чем к концу 2022 г. С января по октябрь совокупный объем операций с фондами денежного рынка составил свыше 570 млрд руб., а объем торгов увеличился до 460 млн руб. По сравнению с данными за весь 2022 г., показатели увеличились в три и четыре раза соответственно.

Популярность БПИФ среди инвесторов повысилась на фоне поэтапного повышения ключевой ставки Банка России, отметил управляющий директор департамента валютно-денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов. Он добавил, что такой инструмент является одним из наиболее надежных для частных инвесторов. По его словам, БПИФ позволяет получать рыночную доходность и защищать сбережения от инфляции.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что паевые инвестиционные фонды эффективны при изменчивой ситуации на рынке. Они отчасти позволяют инвесторам оперативно реагировать на изменения в списках ценных бумаг, доступных для торгов на российских биржах, санкционные новости и поток информации по отдельным эмитентам или отраслям.