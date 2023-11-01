Россиянам станет проще банкротиться

Кроме того, закон разрешает пенсионерам и гражданам, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них, в то время как для других граждан этот срок составит семь лет.