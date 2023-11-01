Некоторые пользователи Сбера жалуются на сбой в мобильном приложении
При входе в приложение у некоторых пользователей всплывает окно, что приложение временно не работает.
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При входе в приложение у некоторых пользователей всплывает окно, что приложение временно не работает.
Мобильное приложение Сбербанка работает со сбоями, рассказали Frank Media как минимум трое клиентов банка, которые не могут войти в приложение как с iPhone, так и Android.
При входе в приложение у некоторых пользователей всплывает окно, что приложение временно не работает: «Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его». Другие пользователи говорят, что могут войти в приложение, однако не могут сделать перевод или получить информацию о своих счетах. Банк предлагает пока совершать переводы с помощью смс.
Другая часть пользователей в разговоре с Frank Media отмечает, что их приложение работает стабильно (речь идет как о старой версии, так и обновленной).
Согласно данным сервиса Downradar, который отслеживает работоспособность сайтов и сервисов в режиме реального времени, пользователи приложения банка начали жаловаться на некорректную работу с утра. По состоянию на 10:30 мск сервис зафиксировал более 200 жалоб на работу приложения Сбербанка, больше всех — из Москвы.
Frank Media направили запрос в Сбербанк.