Минфин: средняя цена Urals в октябре составила $81,52 за баррель

«Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2023 года сложилась в размере $81,52/барр., что в 1,15 раз выше, чем в октябре 2022 года ($70,62/барр.)», — говорится в сообщении.

За первые десять месяцев этого года средняя стоимость Urals составила $61,84/барр., что на 22,2% меньше, чем в январе-октябре 2022 г. Цена нефти North Sea Dated (аналог Brent) в октябре 2023 года составила $91,09.

Как писали ранее «Ведомости», правительство подняло прогнозную экспортную цену Urals на ближайшие три года. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024−2026 гг., средняя экспортная цена на российскую нефть в 2023 г. составит $63,4/барр. Прогноз цены на 2024 г. повышен на 6% по сравнению с параметрами действующего федерального бюджета на 2023−2025 гг. до $71,3/барр., на 2025 г. цена выросла на 8% до $70,1/барр. В 2026 г. правительство ожидает цену Urals в $70/барр. В 2022 г. Urals поставлялась за границу в среднем по $79,6/барр., отмечается в пояснительной записке.

В середине октября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что Россия увеличила доходы от экспорта нефти в сентябре на $1,8 млрд до $18,8 млрд — рекордного показателя с июля прошлого года. Общий объем нефтеэкспорта увеличился на 460 000 барр./сутки после сокращения на 150 барр./сутки в августе и составил 7,6 млн барр./сутки. Экспорт нефти вырос на 250 000 барр./сутки. Средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 до $81,8/барр., а дисконт Urals к North Sea Dated составил минимальные с марта 2022 г. $12,20/барр.