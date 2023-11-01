Минфин предрек социальные шоки из-за попыток G7 «исказить» рынок алмазов

Санкции против поставок алмазов из России приведут к нарушению конкуренции на мировом рынке и могут ударить по уязвимым слоям населения в странах с алмазной отраслью. Об этом предупредил замминистра финансов Алексей Моисеев в письме к заседанию Кимберлийского процесса, которое состоится с 6 по 11 ноября, сообщила пресс-служба Минфина.

«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика алмазов приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», — написал он.

Моисеев отметил, что западные страны, а именно «Большая семерка» (G7) и ЕС «несут полную ответственность за серьезные последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и последовательного срыва Кимберлийского процесса». Экономические эффекты этого могут «повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», говорится в письме.

О том, что страны G7 готовятся согласовать запрет на импорт российских алмазов, в средине сентября сообщали агентства Bloomberg и Reuters. «Большая семерка» планирует с 1 января ввести прямой запрет на поставки из России, а также «косвенный» запрет, касающийся перевозки российских алмазов через границу. Технически это может быть оформлено в новый протокол отслеживания алмазов, который будет опираться на несколько механизмов контроля и будет защищен через блокчейн.

Запрет на российские алмазы должен также стать одним из основных пунктов 12-го пакета санкций, которые Евросоюз готовил против России, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце октября.

Дискриминационные меры G7 в случае своей реализации по сути примут форму структуры, параллельной Кимберлийскому процессу, предупреждает Моисеев. «Западные страны развернули кампанию ненависти против России в рамках Кимберлийского процесса», — указал он.

В своем письме Минфин выступил в том числе против искажения повестки и попыток дискриминации Кимберлийского процесса. В частности, ведомство осудило попытки дискриминировать Белоруссию, которая выдвинула свою кандидатуру на пост вице-председателя и председателя процесса на 2024−2025 годы. Сама Россия председательствовала в Кимберлийском процессе в 2021 году.