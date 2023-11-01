Группа «Тинькофф» подала заявку на включение в перечень экономически значимых организаций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития получило заявку на включение компаний группы «Тинькофф» в правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), заявка еще рассматривается, конкретных позиций по вопросу пока нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Да, рассматривается. Позиции еще нет», — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых организаций. Согласно закону, российские бенефициары ЭЗО, где доля холдинговых компаний из «недружественных» юрисдикций превышает 50%, могут получить акции ЭЗО в прямое владение по решению суда в обход иностранных структур.

Под экономически значимой организацией понимается имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности РФ российское хозяйственное общество, перечень которых определит правительство РФ. Критериями отнесения к таким организациям, в том числе будут: объем выручки — выше 75 млрд рублей, стоимость активов — более 150 млрд рублей, штат сотрудников — свыше 4 тыс. человек.

В документе закрепляется перечень обстоятельств, когда осуществление иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации приостанавливается. В период приостановления компании предоставляется право обратиться в ЭЗО с требованием о выплате компенсации в размере рыночной стоимости акций этой организации, которые не были распределены между лицами, вступившими в прямое владение соответствующими долями в уставном капитале. Порядок определения размера и выплаты такой компенсации будет определяться правительством РФ.

В марте 2023 года в интервью «Ведомостям» председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк сообщал, что в TCS Group рассматривают смену кипрской юрисдикци. Однако он не уточнял, какую именно юрисдикцию для переезда рассматривает группа. 25 февраля 2023 года санкции против «Тинькофф» ввел Евросоюз, затем в июле в свои санкционные списки банк занесли США и Канада.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года — компания «Интеррос» Владимира Потанина, ее доля 35%. В состав группы входят банк, виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф страхование», управляющая компания «Тинькофф капитал», сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокер «Тинькофф инвестиции», сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономная некоммерческая организация «Тинькофф образование».