17:41 (мск), источник: Коммерсантъ

ФТС предложила ограничить экспорт золота физлицами

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ограничить экспорт золота физическими лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания в Госдуме. По его словам, мера обусловлена ущербом бюджета от нелегального оборота золота.

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Источник: Reuters

«Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое — это вот законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов. Как правило, концентрат золота, который в таких вот случаях происходит, он экспортируется под видом лома и отходов», — пояснил Моисеев.

По его словам, речь также идет об электронной системе маркировки и «прослеживаемости нелегального золота».

«Этот комплекс мер на мой взгляд должен привести к существенному снижению незаконного оборота», — сказал Алексей Моисеев.

На заседании Госдумы замминистра финансов упомянул законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, включая конфискацию денежных средств и имущества, полученного в результате нарушения. В пояснительной записке утверждается, что в незаконный оборот ежегодно поступает 5−6 т золота. Ущерб экономике из-за незаконной добычи оценивается более чем в 2 млрд руб. в год. В ходе заседания Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

31 октября правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024-го. До этого аналогичный запрет действовал с 20 марта по 20 сентября текущего года.

Лусине Баласян

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