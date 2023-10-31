Время депозитов: как на рынке акций скажется повышение ключевой ставки ЦБ

Центробанк в четвертый раз с конца июля повысил ключевую ставку, чтобы бороться с инфляционными рисками. Таким образом, за три месяца ставка удвоилась. Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых говорит, что для рынка справедливо правило — чем выше процентные ставки и инфляция, тем ниже должны оцениваться акции.

Пока фондовый рынок на действия ЦБ почти не отреагировал. Накануне заседания индекс Мосбиржи снизился с 3265 пунктов до 3223. Однако в сам день заседания ЦБ, когда ставка выросла сильнее ожиданий аналитиков, котировки удержались и даже немного прибавили. 30 октября индекс Мосбиржи также слегка подрос до 3230 пунктов.

«Слабая реакция рынка на это событие в пятницу и понедельник не дает гарантии, что это не будет отыграно позднее», — уверена Наталья Малых. Решение регулятора приведет к переоценке среднесрочных перспектив российских акций. Тем более, что прогноз Банка России по средней ставке до конца года говорит о возможности еще одного повышения в декабре, отмечает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

Аутсайдеры

Повышение ключевой ставки ведет к росту ставок по банковским депозитам и кредитам, например, ипотечным. Экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов отмечает, что недвижимость и банковские депозиты исторически конкурируют друг с другом за деньги инвесторов, и сейчас чаша весов находится на стороне вкладов.

«Поэтому в текущих обстоятельствах высокие процентные ставки будут ограничивать спрос на недвижимость и повышать привлекательность депозитов. Это очевидный негативный фактор для застройщиков: “ПИК”, “ЛСР”, “Самолет”, “Эталон”. Возможно, также и для акций CIAN», — говорит Церазов.

Кроме того, в условиях роста ключевой ставки под существенным давлением оказываются акции компаний с высокой долговой нагрузкой, которую необходимо рефинансировать за счет новых займов, отмечает директор аналитического департамента инвестиционного банка «Синара» Кирилл Таченников. Помимо девелоперов к таким компаниям относятся, в частности, «Сегежа» и «Русал».

Чистый долг «Русала» составляет $6,28 млрд, при этом компания планирует постройку глиноземного завода в Ленинградской области за 400 млрд рублей, указывает аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Рост ставок может еще больше повлиять на финансовые результаты компании, уверен он.

Что касается «Сегежи», то ее чистый долг в первом полугодии вырос в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорит аналитик «Алор Брокера» Андрей Эшкинин. При этом чистая прибыль увеличилась лишь на 58%. В период повышения ключевой ставки при таких показателях компании придется нелегко, а котировки акций могут приближаться к историческим минимумам, считает Эшкинин.

Также в уязвимом положении оказывается компания МТС, которая известна щедрыми дивидендными выплатами, говорит Эшкинин. «Однако часть дивидендов компания платит в долг, что приводит к увеличению долговой нагрузки. Стоит отметить, что МТС показывает темпы роста выручки (4−7%), что является ниже показателя инфляции», — говорит он.

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» также могут оказаться в числе «пострадавших» от роста ключевой ставки, говорит Малых из «Финама». Компания известна своими валютными депозитами — «кубышкой» на языке трейдеров. На фоне роста ключевой ставки укрепляется рубль, это уменьшает прибыль от валютной переоценки депозитов компании и снижает потенциальные дивиденды, которые «Сургутнефтегаз» платит как раз из «кубышки».

Если при курсе доллара на конец года в 100 рублей дивиденды по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» могли бы составить более 15 рублей, то при текущем курсе в 93 рубля потенциальные выплаты акционерам снизятся до 12 рублей на акцию, считает Малых. «При этом в условиях повышенной ключевой ставки и действия обязательной продажи валютной выручки не исключено дополнительное укрепление рубля до конца года», — говорит Малых. Она допускает, что негативный эффект для от высоких ставок для акций «Сургутнефтегаза» может быть частично компенсирован за счет рублевой части «кубышки», на долю которой приходится примерно 20−25% и которая в состоянии обеспечить рост процентных доходов. Однако переоценка валютной части «кубышки» все же будет иметь большее значение, считает Малых.

Также охлаждение экономики под высокими ставками повлияет на бизнес банков, добавляет Малых.

«Можно ожидать замедления кредитования и роста стоимости заимствований, что будет оказывать давление на чистый процентный доход банков. Больше других в секторе, по-видимому, пострадает ВТБ, руководство которого ранее предупреждало об отрицательном влиянии высоких ставок на бизнес», — полагает она.

Кто лучше рынка

Главным бенефициаром роста ключевой ставки выступает Мосбиржа, говорит портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. «Ее выручка формируется из комиссионного и процентного доходов. Соответственно, процентный доход от размещения остатков на счетах клиентов зависит от рыночных ставок, которые, в свою очередь, зависят от ключевой ставки», — объясняет Симонова.

Помимо акций Мосбиржи лучше рынка могут выглядеть бумаги компаний, у которых есть значительные рублевые средства на счетах, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Это позволит компаниям размещать их под более высокие ставки. К таким компаниям относятся энергетики «Интер РАО» и «Юнипро».

Также выгодно выделяться могут акции «Магнитогорского металлургического комбината», говорит Даниил Болотских из «Цифра брокера». Он указывает, что запас денежных средств «ММК» по итогам первого полугодия составил 150,9 млрд рублей, чистый долг при этом отрицателен.

Что делать инвесторам

Рост ключевой ставки должен приводить к укреплению рубля, а это отрицательно скажется на прибылях экспортеров, которые занимают значительную долю в индексе Мосбиржи, говорит Кирилл Таченников из «Синары». С другой стороны, рост ключевой повышает доходность альтернативных акциям инструментов, например, облигаций.

Учитывая изменившиеся условия, инвесторам стоит уделять меньше внимания поискам дивидендных историй, поскольку они теряют свою привлекательность во время роста ставок, говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

При высокой ключевой ставке инвесторам имеет смысл фиксировать прибыль в акциях и перекладывать часть средств в облигации и вклады, то есть более консервативные и безопасные инструменты, говорит Андрей Эшкинин из «Алор Брокера».

Это мнение разделяет исполнительный директор, начальник управления по анализу акций «Совкомбанка» Роман Пантюхин. «Снизить экспозицию в акциях и рассмотреть облигации с плавающей ставкой мы считаем хорошей идеей», — говорит он. При этом Пантюхин добавляет, что на рынке все еще можно найти и интересные дивидендные акции с доходностью, превышающей 12%.