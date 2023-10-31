Внешний фон остаётся сложным

Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Банк Японии ставку не изменил, но допустил более сильные изменения доходности целевых бондов. В Китае статистика вновь не радует, указывая на спад в промышленности. На Ближнем Востоке появляются признаки вмешательства Ирана через свои прокси силы в палестино-израильский конфликт.

Нефть пытается ликвидировать потери, но слабость китайской статистики не позволяет уверенно развернуться вверх. На этом фоне российский рынок вновь может оказаться в боковом движении, или даже снизиться, отыгрывая слабость китайских данных. Рубль в утренние часы немного слабеет, но пока признаков для прекращения тенденции на укрепление нет.



Российский рынок завершил торги понедельника скромным ростом. Снижению мотивации на покупку служит повышение ставки ЦБ РФ до 15%, а также дешевеющая нефть. Выходящая отчётность компаний преимущественно не радует. «ЛУКОЙЛ» на прошлой неделе выдал рекомендации по дивидендам ниже рыночных ожиданий, а в понедельник сообщил о снижении прибыли. Под давлением строительные компании в ожидании роста стоимости ипотеки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,028 млрд руб.

По итогам торгов 30 октября Индекс МосБиржи — 3227,07 п. (+0,09%), а Индекс РТС — 1094,37 п. (+1,42%).



Лидеры роста на 23:00 мск:



GLTR-гдр 628,05 3,14%

МКПАО «ВК» 592,2 2,46%

Юнипро ао 2,41 2,12%

Сургнфгз-п 57 1,14%

iQIWI 627 1,05%



Лидеры снижения на 23:00 мск:



Сегежа 4,89 −2,67%

Yandex clA 2 617 −1,86%

iПозитив 2 160,6 −1,75%

МТС-ао 277,85 −1,52%

OZON-адр 2 639,5 −1,51%

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе, а 7 закрыли торги в минусе. Наибольшее снижение показали Информационные технологии (-0,99%) и строительные компании (-0,91%). Наиболее сильный рост состоялся в секторе химии и нефтехимии (+0,50%).



После того, как ЦБ РФ повысил ставку до 15%, дивидендная привлекательность акций в сравнении с ОФЗ заметно снизилась. Плюс к этому продолжается влияние указа об обязательной продаже валюты экспортёрами. Соответственно, высокие ставки вкупе с тенденцией на укрепление рубля делают бумаги экспортёров менее привлекательными. Пока прогнозы профессионального сообщества отличаются скромностью и большинство предполагает стабилизацию курса в диапазоне 90−95 за доллар. Однако текущая динамика указывает на более радикальные значения ближе к 85 за доллар. Кроме того, на рынке сложно найти акции с дивидендной доходностью около 15%, да и потенциал роста капитализации на эту величину также сложно обнаружить. Поэтому в условиях высокой ставки стоит придержать свой оптимизм относительно роста рынка в ближайшие недели и месяцы.