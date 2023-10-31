Внешний фон остаётся сложным
Российский рынок вновь может оказаться в боковом движении, или даже снизиться. Подробнее о причинах — в материале Андрея Кочеткова, ведущего аналитика по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции».
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Российский рынок вновь может оказаться в боковом движении, или даже снизиться. Подробнее о причинах — в материале Андрея Кочеткова, ведущего аналитика по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции».
Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Банк Японии ставку не изменил, но допустил более сильные изменения доходности целевых бондов. В Китае статистика вновь не радует, указывая на спад в промышленности. На Ближнем Востоке появляются признаки вмешательства Ирана через свои прокси силы в палестино-израильский конфликт.
Нефть пытается ликвидировать потери, но слабость китайской статистики не позволяет уверенно развернуться вверх. На этом фоне российский рынок вновь может оказаться в боковом движении, или даже снизиться, отыгрывая слабость китайских данных. Рубль в утренние часы немного слабеет, но пока признаков для прекращения тенденции на укрепление нет.
Российский рынок завершил торги понедельника скромным ростом. Снижению мотивации на покупку служит повышение ставки ЦБ РФ до 15%, а также дешевеющая нефть. Выходящая отчётность компаний преимущественно не радует. «ЛУКОЙЛ» на прошлой неделе выдал рекомендации по дивидендам ниже рыночных ожиданий, а в понедельник сообщил о снижении прибыли. Под давлением строительные компании в ожидании роста стоимости ипотеки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 46,028 млрд руб.
GLTR-гдр 628,05 3,14%
МКПАО «ВК» 592,2 2,46%
Юнипро ао 2,41 2,12%
Сургнфгз-п 57 1,14%
iQIWI 627 1,05%
Сегежа 4,89 −2,67%
Yandex clA 2 617 −1,86%
iПозитив 2 160,6 −1,75%
МТС-ао 277,85 −1,52%
OZON-адр 2 639,5 −1,51%
После того, как ЦБ РФ повысил ставку до 15%, дивидендная привлекательность акций в сравнении с ОФЗ заметно снизилась. Плюс к этому продолжается влияние указа об обязательной продаже валюты экспортёрами. Соответственно, высокие ставки вкупе с тенденцией на укрепление рубля делают бумаги экспортёров менее привлекательными. Пока прогнозы профессионального сообщества отличаются скромностью и большинство предполагает стабилизацию курса в диапазоне 90−95 за доллар. Однако текущая динамика указывает на более радикальные значения ближе к 85 за доллар. Кроме того, на рынке сложно найти акции с дивидендной доходностью около 15%, да и потенциал роста капитализации на эту величину также сложно обнаружить. Поэтому в условиях высокой ставки стоит придержать свой оптимизм относительно роста рынка в ближайшие недели и месяцы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».