Сборы новых экспортных пошлин за месяц составили 30 млрд рублей

Федеральная таможенная служба России получила 30 млрд руб. от введенной с 1 октября экспортной пошлины на широкий ряд товаров, сообщил врио главы службы Руслан Давыдов на пленарной сессии Международного таможенного форума. «В общих цифрах для бюджета это небольшие значения», — добавил он. По его словам, служба в среднем ежедневно собирает в бюджет 26−27 млрд руб.

План платежей в госбюджет для ведомства на текущий год составляет 6,464 трлн руб., но в отношении импорта он уже перевыполнен, отмечал ранее Руслан Давыдов.

Напомним, с 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% — при курсе 85−90 рублей за доллар, 5,5% — от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% — при курсе свыше 95 рублей включительно.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, в среднем правительство рассчитывало собирать за счет «курсовых» пошлин около 50 млрд руб. в месяц.

Пошлины распространяются на весь экспорт, помимо нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций.

Также из-под действия экспортных пошлин были выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту, и продукция высоких переделов.

На форуме также обсуждались возможности ускорения логистики — Руслан Давыдов предположил, что в будущем может быть создано единое окно для участников ВЭД в том числе с Российским экспортным центром. Пока ускорять прохождение досмотра в службе намерены за счет переноса части операций вглубь страны (в случае срабатывания «экономических» рисков, а не рисков безопасности), а также внедрения выпуска товаров с борта судна — для этого требуется предварительная подача деклараций.

Бизнес, в свою очередь, по-прежнему беспокоит проведение трансграничных платежей — на форуме обсуждались в том числе расчеты за поставки наличными, а также использование бартера.

Пока компании, впрочем, чаще прибегают к более сложным цепочкам поставок и платежей. В перспективе облегчить расчеты должны цифровые валюты, но для этого потребуются единые стандарты по использованию цифровых валют центральных банков в международной торговле, заявил на форуме заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Банк России, напомним, запустил пилот по использованию цифрового рубля в августе текущего года — предполагается, что он должен завершиться в 2025 году.

Татьяна Едовина