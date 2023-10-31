Сбербанк поднял максимальную ставку по ряду вкладов до 14%

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %», «Управляй+» вслед за повышение ключевой ставки, говорится в сообщении банка. Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев. «В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода», — отмечает банк.