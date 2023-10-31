10:25 (мск), источник: Frank Media

Сбербанк поднял максимальную ставку по ряду вкладов до 14%

Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев.

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Источник: Reuters

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %», «Управляй+» вслед за повышение ключевой ставки, говорится в сообщении банка. Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев. «В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода», — отмечает банк.

С понедельника, 30 октября, ключевая ставка в России составляет 15% годовых. На заседании 27 октября совет директоров ЦБ повысил ее сразу на 2 процентных пункта. Это четвертое подряд повышение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее неоднократно предупреждала, что высокие ставки на финрынке — это надолго.

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