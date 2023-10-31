РФ резко увеличит экспорт нефти в ноябре

РФ может увеличить морской экспорт нефти в ноябре до 3,6−3,7 млн баррелей в сутки (б/с) — максимального уровня с мая 2023 года, прогнозирует Kpler. По состоянию на октябрь аналитическая компания ожидает, что морские поставки нефти за рубеж составят 3,5 млн б/с против 3,45 млн б/с в сентябре. Рост морского экспорта в октябре объясняется увеличением погрузки по трубопроводной системе ВСТО в порт Козьмино, тогда как в середине сентября она снизилась из-за ремонтов на трубопроводе, а также увеличением поставок Urals из портов европейской части РФ, которые впервые с мая превысили уровень 2 млн б/с.

РФ начала резко сокращать морской экспорт летом, надеясь, что в совокупности с договоренностями с Саудовской Аравией о снижении добычи это подстегнет нефтяные котировки и сократит санкционные дисконты на российскую нефть. Так, РФ пообещала в августе сократить экспорт на 500 тыс. б/c, а Саудовская Аравия пошла на ограничение добычи на 1 млн б/с до конца года. Морской экспорт российской нефти в июле снизился до минимальных 3,1 млн б/с, а в августе составил около 3,2 млн б/с. С сентября российские нефтекомпании стали восстанавливать нефтяной экспорт, при этом правительство пообещало сохранить его снижение в размере 300 тыс. б/с до конца года относительно изначальных экспортных графиков.

По данным «Ъ», за 25 дней октября российские нефтекомпании в среднем перерабатывали около 5,3 млн б/с, но завершение ремонтов на ряде крупных российских НПЗ в конце октября, вероятно, приведет к увеличению переработки нефти в ноябре. При этом РФ до сих пор сохраняет эмбарго на экспорт бензина и на железнодорожные поставки дизтоплива.

Как правило, период ремонтов на НПЗ влечет за собой рост экспорта нефти, отмечает Виктор Катона из Kpler.

Добыча нефти в России склонности к падению пока что не проявляет, а добыча конденсата начинает сезонно расти вместе с добычей газа и уже преодолела рубеж в 1 млн б/с, бурение активно, как никогда, количество эксплуатируемых скважин растет.

В то же время морской экспорт нефти в сентябре—октябре составлял 3,4−3,5 млн б/c, а в мае, когда объем ремонтных работ был сопоставим с текущим, экспорт по морю вырос до 3,9 млн б/с, причем показатели нефтедобычи были примерно такие же, как и сейчас. «Учитывая временной лаг между наращиванием нефтепереработки и объемами нефти, хранящейся в трубопроводной системе России, морской экспорт может возрасти до 3,7 млн б/с в ноябре», рассуждает эксперт. После этого начнется зимнее падение экспорта: фактически к 15 ноября все значимые НПЗ выйдут из ремонтов, поэтому в декабре—январе уже будет существенно меньше нефти для экспорта. При этом экспорт нефти Саудовской Аравии в октябре вырос до самого высокого показателя с июня — 6,5 млн б/с, что на 1 млн б/с больше, чем в августе, замечает аналитик. Экспорт Саудовской Аравии обычно снижается летом, когда часть нефти используется для генерации электроэнергии.

У РФ действительно будет возможность увеличения экспорта нефти в ноябре, соглашается Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Текущие ограничения на экспорт бензина и дизтоплива, а также сезонное снижение внутреннего спроса на топливо создают предпосылки перенаправления нефти на экспорт. Вероятно, российские нефтекомпании также нарастят добычу в октябре—ноябре, что приведет к росту объемов поставок за рубеж, полагает эксперт.