Покупатель российского бизнеса Decathlon запускает новую сеть Desport

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Компания АРМ, которая приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре, сообщили ТАСС в АРМ.

«ООО “АРМ”, которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — рассказали в компании.

Ассортимент постепенно будет расширяться за счет собственных торговых марок новой сети, а также других известных брендов. Кроме того, Desport в ближайшее время планирует открыть свой интернет-магазин.

Как пояснили в АРМ, название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое означает «развлечение», «игра» — от него и произошло слово «спорт» во многих языках мира.

«Это название отражает саму суть нашего бизнеса: вдохновлять людей к занятиям спортом и физической активностью», — отметил директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер, слова которого привели в компании.

В июле статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил ТАСС, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в России, состоящей из 36 объектов (35 магазинов и склад). Покупателем выступила российская компания АРМ, которой принадлежит франшиза Mango.