Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 92 рублей впервые с 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.
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МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 92 рублей впервые с 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 9:59 мск, доллар снижался до 92 рублей (-0,92%).
К 10:03 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,15 рубля (-0,77%). В то же время евро терял 0,79%, опускаясь до 97,87 рубля, а юань находился на отметке в 12,55 рубля (-0,71%).