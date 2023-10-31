10:14 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей впервые с 2 августа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 92 рублей впервые с 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: Reuters

По данным на 9:59 мск, доллар снижался до 92 рублей (-0,92%).

К 10:03 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,15 рубля (-0,77%). В то же время евро терял 0,79%, опускаясь до 97,87 рубля, а юань находился на отметке в 12,55 рубля (-0,71%).

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