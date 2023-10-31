Кремль исключил свободный выход из России для компаний из «недружественных» стран

Иностранные компании, которые решили уйти с российского рынка, должны делать это на тех условиях, которые устанавливает правительственная комиссия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что свободного выхода для компаний из «недружественных» стран быть не может.

«Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал Песков (цитата по «Интерфакс»).

Так Песков прокомментировал статью Financial Times: по данным газеты, Россия ограничила зарубежным компаниям возможность выводить вырученные от продажи бизнеса в стране деньги в долларах и евро. При уходе из России компании должны согласовывать цену продажи в рублях, а продавцы, которые настаивают на получении иностранной валюты, сталкиваться с задержками и даже потерями, рассказали источники FT.

Россия остается открытой для зарубежных инвестиций, заявил Песков. По его словам, те ниши, которые остаются после ухода компаний с российского рынка, занимают другие фирмы.

«Россия по-прежнему готова создавать комфортные условия для работы здесь иностранных компаний, и те компании, которые здесь работают, могут это подтвердить. Но с учетом той, наверное, квазивойны, которая ведется с РФ коллективным Западом, в том числе и экономической войны, конечно же, в отношении западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Вопросы о детальных условиях Песков переадресовал комиссии.

В комментарии FT Песков заявлял, что обязанностью любого правительства является создание «максимально благоприятных условий для своей валюты», поэтому Россия создает «максимально благоприятные условия для рубля». Он подчеркивал, что российская валюта «имеет абсолютный приоритет» и что Россия руководствуется «своими интересами и выгодами» при решении вопросов по уходу зарубежных компаний.