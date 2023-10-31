Инвесторы начали скупать платину в ожидании ее дефицита

Котировки платины на спот-рынке в понедельник, 30 октября, поднимались выше отметки $935 за тройскую унцию, максимума с 22 сентября. Этот результат на 3,4% превысил значение закрытия прошлой недели, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные информационного ресурса Investing.com.

В ходе торгов понедельника на 3% поднимался в цене и палладий, котировки которого достигали отметки $1157 за унцию. Однако к 19:00 этот металл отыграл большую часть подъема и вернулся к отметке $1128 за унцию, что всего лишь на 0,6% выше значений закрытия пятницы. В то же время котировки платины удержались возле локального максимума, остановившись возле отметки $934,3 за унцию.

В итоге котировки платины начинают расти столь же быстро, как золота и серебра, которые уверенно росли в цене с начала октября на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Эксперты указывают на несколько факторов, приведших к росту стоимости металла. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, к ним можно отнести введение новых экономических стимулов в КНР, рост стоимости «защитных» металлов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также растущий риск масштабного конфликта в Африке после переворота в Нигере.

На котировки влияют и технические факторы: финансовые инвесторы ранее активно открывали короткие позиции по платине и палладию, и их закрытие могло привести к существенному росту цен, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

Ограниченное производство платины и палладия со стороны ЮАР и России, как считают аналитики, будет способствовать дальнейшему росту цен. При этом платина будет расти опережающими темпами за счет высокого спроса со стороны автомобильной отрасли, которая активно замещает палладий в катализаторах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на платину.