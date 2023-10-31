14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Индекс промышленной активности Китая неожиданно сократился

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая сократился по итогам октября до 49,5 пункта, следует из отчета Национального бюро статистики. В сентябре промышленная активность росла, а уровень индекса составлял 50,2 пункта.

Наверх
Источник: AP 2023

Падение деловой активности в промышленном секторе оказалось неожиданным для аналитиков. Те в среднем ставили на сохранение ее небольшого роста. Самым пессимистичным прогнозом среди аналитиков Standard Chartered, опрошенных Reuters, было падение индекса до 49,9 пункта, но реальные показатели оказались еще хуже.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере также снизился: по сравнению с сентябрем он упал на 1,1 пункта и теперь составляет 50,6 пункта. Таким образом, несмотря на серьезное замедление в октябре, деловая активность в непроизводственной сфере все еще продолжает расти. В этот индекс входят, в частности, показатели активности в сферах услуг и строительства. Так, PMI в строительной отрасли составил 53,5 пункта, что на 2,7 пункта ниже предыдущего месяца. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,1 пункта, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в сентябре.

Кирилл Сарханянц

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Из-за потери личного состава». Объявлено о планах усилить мобилизацию
От Мао до Си. Автомобиль китайской элиты вышел на рынок РФ
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь