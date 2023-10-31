Индекс промышленной активности Китая неожиданно сократился

Падение деловой активности в промышленном секторе оказалось неожиданным для аналитиков. Те в среднем ставили на сохранение ее небольшого роста. Самым пессимистичным прогнозом среди аналитиков Standard Chartered, опрошенных Reuters, было падение индекса до 49,9 пункта, но реальные показатели оказались еще хуже.

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере также снизился: по сравнению с сентябрем он упал на 1,1 пункта и теперь составляет 50,6 пункта. Таким образом, несмотря на серьезное замедление в октябре, деловая активность в непроизводственной сфере все еще продолжает расти. В этот индекс входят, в частности, показатели активности в сферах услуг и строительства. Так, PMI в строительной отрасли составил 53,5 пункта, что на 2,7 пункта ниже предыдущего месяца. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,1 пункта, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в сентябре.