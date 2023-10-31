Частотная занятость: операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз
Как рост расходов компаний скажется на абонентах.
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Как рост расходов компаний скажется на абонентах.
Расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты — вдвое. Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G как за перспективную технологию. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке связи и в госорганах. Ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов, считают эксперты.
Произойдет это, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы, пояснил он. Пока что операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, объяснил он.
О планируемом повышении стоимости использования частот говорят и два источника в госорганах.
Технология, появившаяся на российском рынке в начале 2010-х, считалась перспективной, и государство стимулировало ее внедрение операторами, снизив размер платы за использование необходимых частот. Но новая методика не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз, указывает источник.
Действительно, идет обсуждение корректировки методики определения платы за спектр, подтвердил еще один источник на рынке связи. В свою очередь, собеседник «Известий» в госорганах считает вопрос о повышении платы за частоты уже решенным. По его оценке, изменения позволят привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов, утверждает источник.
— Плата за спектр складывается из суммы стоимости использования полос частот — цена каждой умножена на понижающий или повышающий коэффициент, — объяснил «Известиям» один из специалистов по управлению радиочастотным спектром. — При исключении понижающего коэффициента для 4G (с 0,1 его планируется поднять до 1, то есть в 10 раз) спектр 4G станет таким же дорогостоящим, как и полосы 2G и 3G.
Отсюда и общий рост платы за использование частот в два раза, объяснил он. По его мнению, операторы уже с трудом удерживают тарифы из-за повышения затрат, а новые сборы лишь усугубят ситуацию.
Если новая методика будет введена, получается, что операторы будут платить за частоты около 1% от своих доходов, подсчитал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Такой рост расходов сам по себе не катастрофичен для бизнеса, но негативно скажется на рентабельности, а значит, может стать поводом для повышения тарифов на мобильную связь — расходы переложат на абонентов, не исключил он.
Партнер ComNews Research Леонид Коник напомнил, что в этом году государство уже меняло методику расчетов платы за спектр (предыдущая была принята в 2011 году и с тех пор неоднократно дополнялась). С точки зрения выгоды дешевле всего оператору обойдутся частоты для радиотехнологий, с которыми ведутся эксперименты и научно-исследовательские работы: в этом случае коэффициент перспективности технологии составит 0,001 (то есть размер базовой платы сократится в 1 тыс. раз), отметил он.
Следующей по этому показателю стала технология LTE (коэффициент перспективности 0,1). Самыми затратными окажутся гражданские радиотехнологии, по которым Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о прекращении использования или их переводе в другие полосы частот: для них коэффициент перспективности составит 3 (иными словами, оператор заплатит за используемый для них спектр втридорога), объяснил «Известиям» Леонид Коник.
— То, что Минцифры второй раз за год хочет изменить методику расчета платы за использование частот, выглядит странно. Тем более удивительно, что буквально за полгода технология LTE в глазах регулятора потеряла перспективность. Это можно было бы понять, если бы государство выделило или разыграло на аукционе частоты для сотовых сетей следующего поколения — 5G, но этого не произошло и не предвидится, — полагает эксперт.
Единственный доход операторов — это абонентские платежи, поэтому повышение этого показателя все пользователи почувствуют в возросших тарифах, предупредил он.
С 2019 года LTE считается основной технологией, через нее проходит больше всего интернет-трафика, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ее можно считать неперспективной, но развитие сотовой связи в РФ идет именно за счет LTE, поскольку сроки появления в нашей стране 5G довольно расплывчаты, добавил он.
Наполнение бюджета — это правильно, но оно будет достигнуто за счет увеличения абонентской платы, предупредил эксперт. В такой ситуации государство бы могло смягчить финансовую нагрузку на операторов, к примеру, субсидируя производство отечественных базовых станций для сотовой связи или сняв с них дополнительную социальную нагрузку, например затратное и плохо окупающееся покрытие автотрасс, заключил он.