Частотная занятость: операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз

Расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты — вдвое. Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G как за перспективную технологию. Об этом «Известиям» рассказали источники на рынке связи и в госорганах. Ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов, считают эксперты.

Игра на повышение

В 2024 году плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра может вырасти вдвое, рассказал «Известиям» источник на рынке связи, это подтвердил собеседник в одной из госструктур.

Произойдет это, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы, пояснил он. Пока что операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, объяснил он.

О планируемом повышении стоимости использования частот говорят и два источника в госорганах.

Технология, появившаяся на российском рынке в начале 2010-х, считалась перспективной, и государство стимулировало ее внедрение операторами, снизив размер платы за использование необходимых частот. Но новая методика не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз, указывает источник.

Действительно, идет обсуждение корректировки методики определения платы за спектр, подтвердил еще один источник на рынке связи. В свою очередь, собеседник «Известий» в госорганах считает вопрос о повышении платы за частоты уже решенным. По его оценке, изменения позволят привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов, утверждает источник.

Собеседник «Известий», близкий к одному из сотовых операторов, утверждает, что сейчас четыре крупнейших федеральных сотовых оператора РФ платят за использование частот 15−17 млрд рублей в год. Изменения в методику расчета платы приведут к росту этих расходов примерно до 30 млрд рублей, подсчитал он.

В МТС, Tele2, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

— Плата за спектр складывается из суммы стоимости использования полос частот — цена каждой умножена на понижающий или повышающий коэффициент, — объяснил «Известиям» один из специалистов по управлению радиочастотным спектром. — При исключении понижающего коэффициента для 4G (с 0,1 его планируется поднять до 1, то есть в 10 раз) спектр 4G станет таким же дорогостоящим, как и полосы 2G и 3G.

Отсюда и общий рост платы за использование частот в два раза, объяснил он. По его мнению, операторы уже с трудом удерживают тарифы из-за повышения затрат, а новые сборы лишь усугубят ситуацию.

Коэффициент новизны

Если новая методика будет введена, получается, что операторы будут платить за частоты около 1% от своих доходов, подсчитал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Такой рост расходов сам по себе не катастрофичен для бизнеса, но негативно скажется на рентабельности, а значит, может стать поводом для повышения тарифов на мобильную связь — расходы переложат на абонентов, не исключил он.

Партнер ComNews Research Леонид Коник напомнил, что в этом году государство уже меняло методику расчетов платы за спектр (предыдущая была принята в 2011 году и с тех пор неоднократно дополнялась). С точки зрения выгоды дешевле всего оператору обойд­утся частоты для радиотехнологий, с кото­рыми ведутся экспери­менты и научно-иссле­довательские работы: в этом случае коэфф­ициент перспективнос­ти технологии состав­ит 0,001 (то есть ра­змер базовой платы сократится в 1 тыс. раз­), отметил он.

Следующей по этому показателю ст­ала технология LTE (коэффициент перспект­ивности 0,1). Самыми затратными окажутся гражданские радиоте­хнологии, по которым Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о прекращении использования или их переводе в другие по­лосы частот: для них коэффициент перспек­тивности составит 3 (иными словами, опер­атор заплатит за исп­ользуемый для них спектр втридорога), объяснил «Известиям» Леонид Коник.

— То, что Минцифры вто­рой раз за год хочет изменить методику расчета платы за испо­льзование частот, вы­глядит странно. Тем более удивительно, что буквально за полг­ода технология LTE в глазах регулятора потеряла перспективно­сть. Это можно было бы понять, если бы государство выделило или разыграло на аукционе частоты для со­товых сетей следующе­го поколения — 5G, но этого не произошло и не предвидится, — полагает эксперт.

Все базовые станции, которые устанавливают операто­ры мобильной связи, относятся именно к LTE, то есть в моменте в РФ это самая пер­спективная технологи­я. Если коэффициент для LTE будет повышен с 0,1 до 1, размер пла­ты за спектр взлетит для операторов в 10 раз, рассказал Леонид Коник.

Единственный доход операторов — это абонентские платежи, поэтому повышение этого показателя все пользователи почувств­уют в возросших тарифах, предупредил он.

С 2019 года LTE считается основной технологией, через нее проходит больше всего интернет-трафика, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ее можно считать неперспективной, но развитие сотовой связи в РФ идет именно за счет LTE, поскольку сроки появления в нашей стране 5G довольно расплывчаты, добавил он.