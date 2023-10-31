Центробанк Японии поднял до 1% ставку долгосрочного кредитования

В июле японский центробанк сделал возможным повышение ставки по долгосрочным кредитам до 1% в зависимости от ситуации на рынке, однако базовая предельная ставка сохранялась на уровне «порядка 0,5%». По итогам же последнего заседания Банк Японии решил установить предельную ставку по долгосрочным кредитам на уровне «порядка 1%» с возможностью преодоления этой отметки в зависимости от ситуации на рынке.

Банк Японии скупает в больших количествах государственные облигации, выпуском которых Токио покрывает бюджетный дефицит, который уже более чем в 2,6 раза превышает валовой внутренний продукт страны. Однако в стране высказываются опасения, что такие действия по искусственному снижению доходности ценных бумаг могут ослаблять эффективность финансового рынка. В результате Банк Японии решил внести некоторые изменения в свою политику, однако они одновременно ужесточают условия кредитования бизнеса и частных лиц.