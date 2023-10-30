Выкупили дневную просадку

Рынок накануне. Индекс МосБиржи практически не изменился в пятницу, повысившись на символические 0,01%, до 3224,18 п. Индекс РТС снизился на 0,53%, до 1079,07 п.

В лидерах роста оказались акции ФСК-Россети (FEES 0,13132 ₽, +5,97%) в отсутствие каких-либо новостей. Спросом пользовались бумаги Мать и Дитя (MDMG 875 ₽, +5,66%) перед публикацией операционных результатов компании, которые выйдут сегодня.

Акции ВК (VKCO 578 ₽, −2,07%) остались под давлением со стороны продавцов.

Основные валюты по отношению к рублю: доллар США подорожал до 94,1250 ₽, евро подешевел до 99,5750 ₽

Банк России на очередном заседании повысил ключевую ставку на 2 п. п., до 15%. Рыночный консенсус предполагал её повышение только до 14%. Регулятор заявил о готовности к дальнейшим повышениям ставки, если не ослабнет инфляционное давление.

Основные новости и события. iВуш (WUSH 212,1 ₽, −0,98%) планирует до конца 2023 года открыть бизнес еще в нескольких городах Латинской Америки.

Минэнерго РФ совместно с Татнефтью (TATN 622,4 ₽, +1,43%) рассмотрит вопрос о разработке межправительственных соглашений с Узбекистаном и Турцией о поставках нефтепродуктов в рамках индикативных балансов. Татнефть в январе-сентябре 2023 года сократила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн тонн.

Череповецкий металлургический комбинат (CHMF 1362,8 ₽, −0,5%) увеличил производство высокопрочных брендовых продуктов Powerweld и Powerhard на 39% за девять месяцев с начала 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Магнит (MAGN 6015 ₽, +1,73%) приобретёт 33,01% в капитале крупнейшей продуктовой сети на Дальнем Востоке — «Самбери» и получит пятилетний опцион на покупку оставшейся доли.

Яндекс (YNDX 2666,6 ₽, −0,59%) планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года. Акционерам предстоит одобрить все предлагаемые советом директоров изменения.

Совет директоров ЭсЭфАй (SFIN 556 ₽, +2,06%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 39,42 ₽ на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности около 7% по текущим ценам.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках слабые: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,2%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,2%. Сегодня Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам.

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